«Hay gente pa’tó», decía el torero. Lo que no se podía imaginar El Guerra hace un siglo era que Sergio García, un golfista de Borriol, fuese a tener un partidario por el que suspirarían las principales figuras de los ruedos. A sus 28 años, Daniel Rius, un joven barcelonés enamorado del golf, dedica más de la mitad de su vida a seguir las andanzas de Sergio García y a transmitirlas a través de las nuevas tecnologías. «Conocí este deporte al ver por televisión la Ryder Cup de 2002 -recuerda en la grada del hoyo 1 de Royal Birkdale, donde se confiesa para ABC- y desde ese momento me enganché. Me gustaba jugar y como la figura emergente del momento era Sergio García empecé a seguir todos sus torneos». Lo que en un principio era una afición sin más aspiraciones, pronto se fue convirtiendo en toda una obsesión, hasta el punto de planificar sus movimientos en función de los torneos del castellonense. «Afortunadamente, mi trabajo termina a las tres de la tarde, por lo que puedo ver todas las pruebas del Circuito Americano sin problema y comentar cada uno de sus golpes». Su conocimiento de la teconología le permite superar todo tipo de problemas con las imágenes: «Me las apaño para entrar en todo tipo de webs piratas con tal de no perderme un golpe».

Después de asistir a la Ryder de 2010 («para mi desgracia, la única que no jugó al estar en mala forma», se lamenta») el año pasado ya pudo ver a su ídolo en acción en el Open Británico y supo que esa era la semana de su vida. «No tiene nada que ver un torneo en directo con uno televisado -explica- y esta experiencia la tengo que repetir siempre que pueda». De manera que, con novecientos euros de presupuesto, se ha presentado este año en Southport para cumplir con su sueño. «El tiempo está siendo muy malo, pero hay muchísima gente y todos disfrutamos del espectáculo. A mí me gusta ir a la zona de caída de las bolas, donde no hay tanto público, y así puedo tener una visión más clara de los golpes y no molesto a nadie al escribir mis comentarios». Con su camiseta de «garciísta» bien visible, un término que él mismo ha acuñado, mantiene al tanto a los novecientos seguidores de su cuenta (@DanielRiusGolf). Pero, lo más curioso de todo, es que lo hace de un modo totalmente altruista, ya que no cuenta con ningún tipo de patrocinio ni de apoyo por parte del entorno del jugador. «De hecho, en todos estos años nunca he conocido a Sergio ni lo he intentado -comenta- porque no me gusta que me consideren un fanático o un acosador. Me agrada seguir su juego y ya está, no me metí en esto para ser un cazaautógrafos».

Para valorar el nivel de su afición, solo hay que ver el esfuerzo que hizo el pasado 9 de mayo por García. «Hice la promesa de que si ganaba un grande subiría andando a Montserrat y me hice los 55 kilómetros desde Barcelona sin parar. Fue una paliza tremenda, por lo que le pedí a la Moreneta que le permitiera conseguir muchos éxitos más, pero que me eximiera a mí de tener que repetir la escalada cada vez que ganara», bromea al recordarlo.