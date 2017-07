Una jornada en un torneo de golf cualquiera es muy larga. Pero en un Open Británico, donde hay partidos en juego desde las seis y media de la mañana a las nueve de la noche, se hace interminable. Y pasan tantas cosas que es difícil resumirlas en unas pocas líneas, aunque lo ocurrido ayer en Royal Birkdale puede glosarse en unos puntos cruciales: el poderío inicial de los estadounidenses en el turno de mañana; el mal día de los grandes favoritos; el gran comportamiento de Rafa Cabrera y, como colofón de última hora, una sanción evitada por Jon Rahm que le volvió a meter de lleno en la pelea por el torneo cuando los augurios que pesaban sobre él en el hoyo 17 eran bastante negativos.

Liderato norteamericano

La primera noticia del día llegó con la fortaleza mostrada por dos hombres que llegaban en plena forma al noroeste inglés: Jordan Spith y Brooks Koekpa. El primero, ganador hace dos semanas y con ansias de terminar el trabajo que le dejó a punto de ganar la Jarra de Clarete en St. Andrews, puso la directa y dejó en la casa club un resultado de cinco golpes bajo par cuando se daban las condiciones climáticas más duras. El exnúmero uno mundial volvió a ser ese jugador poderoso en los greens y creativo en las situaciones difíciles. Mientras, el reciente ganador del Open USA, firmó el mismo resultado sin apenas despeinarse. Es curiosa la capacidad que tiene este jugador para moverse en números rojos y en hacer resultados sin que se note.

A la vez que sus compatriotas afrontaban el descanso y la comida, Matt Kuchar le empataba con nueve hoyos aún por delante para poder mejorar. Pero en los hoyos de vuelta se le atrancó el putter y desapareció la magia que hasta entonces tenía. No obstante, fue muy destacada su labor en una jornada difícil para los favoritos.

Empezando por Sergio García (+3) y terminando por Dustin Johnson y Rory McIlroy (+1), no fue un día fácil para las estrellas. «No ha sido una buena vuelta y va a tocar mejorar mucho si quiero seguir el fin de semana», reconoció el castellonense. Aunque se esmeró en llevar la bola con acierto a los tapetes, luego no estuvo fino con el palo corto y ahí perdió muchas de sus opciones. Pablo Larrazábal también estuvo peleón (+2) y está a expensas de un buen viernes para seguir en acción el fin de semana. «Siempre salgo a hacer las menos posibles -indicó el barcelonés- y espero que sean suficientes para pasar el corte».

Bajo par y con posibilidades

De los cuatro españoles, dos acabaron sobre par y dos, por debajo. Los más acertados en esta ocasión fueron los que lograron vencer en el Circuito Europeo en las dos semanas precedentes, Rafa Cabrera y Jon Rahm. Por lo que se refiere al grancanario, tuvo una actuaciópn sobresaliente de comienzo a fin, pues en los tres primeros hoyos ya marchaba con dos bajo par y, al final, terminó acumuló seis birdies en su casillero. «Llevo todo el año pateando muy bien y, con unos greens no muy rápidos, podía tirar con confianza sin miedo a pasarme del hoyo», reconoció.

Con la moral ganada en Escocia, Rafa (-3) es de momento la más firme esperaza hispana a dos golpes de la cabeza. Una situación, la de los hombres en cifras negativas, en la que hasta el último momento no se colocó Jon Rahm (-1). De hecho, los marcadores le daban (+1) al terminar su vuelta y solo fue después de una prolongada deliberación con los árbitros cuando decidieron resctificar su resultado.

«Me da rabia que por segundo torneo consecutivo esté inmerso en un dilema de reglas, pero no es culpa mía en absoluto -se lamentó el vasco-. Lo que pasó es que moví una rama que pensaba que era un obstáculo suelto cuando no lo era; pero como no me beneficiaba, no era penalizable. Al final los árbitros lo han considerado también así y dormiré muy tranquilo».