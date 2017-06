Los torneos de golf tienen en los viernes su día clave. En la segunda jornada es cuando se produce el temido corte que limita a la mitad la participación del fin de semana. Son momentos en los que todas las ilusiones se pueden venir abajo o, al contrario, proporcionar un impulso de moral a quien consigue remontar un mal comienzo de competición. Lo sucedido en el BMW International de Múnich es buena prueba de ello.

Después de la primera jornada, Borja Virto y Alejandro Quirós se las prometían muy felices al firmar cuatro golpes bajo par y ocupar la parte alta de la clasificación. Sin embargo, un viernes nefasto, con viento y unos «greens» más lentos y pisados, dio al traste con sus aspiraciones. El primero firmó 76 golpes para fallar el corte por uno «después de estar todo el día peleando -comentó el navarro-. Es muy duro, pero son las cosas que se van aprendiendo a medida que vas jugando más torneos, que hay multitud de detalles a lo largo de una vuelta que al final pueden dar al traste con todo el trabajo de la semana». El gaditano, por su lado, tocó los 80 golpes, catorce más que el primer día. También quedaron fuera Chema Olazábal (+7) y Alejandro Cañizares y Pep Anglés (+8), que no pudieron remontar el mal arranque inicial.

Por contra, también se produjeron grandes alegrías cuando Nacho Elvira y Pablo Larrazábal (-2) y Adrián Otaegui, Jorge Campillo y Rafa Cabrera (-1) aseguraron su presencia el fin de semana a última hora. En concreto el canario embocó un último «putt» en el hoyo 18 que celebró como si le hubiera servido para ganar el torneo. Afortunadamente para ellos, Eduardo de la Riva (-6) y Sergio García (-8) no solo no sufrieron sino que tienen buenas opciones de optar al título el domingo. El catalán (68 golpes) desplegó un gran juego en un campo que habitualmente no se le da muy bien, justo lo contrario que el castellonense (70) sufrió más de la cuenta al jugar en los últimos partidos del día.

«Evidentemente, me habría gustado firmar menos cuatro o menos cinco -relató García- pero los tapetes ya estaban muy castigados y me fui quedando corto a medida que avanzada la jornada. Pero lo importante es que he jugado muy sólido y que mis posibilidades siguen intactas». En efecto, ha recortado un golpe con respecto a la cabeza (Joakim Lagergren y Joel Stalter) y, junto a Henrik Stenson (-8) acapara el favoritismo para el triunfo.