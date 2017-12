Golf García y Rahm, el punto de inflexión Los grandes triunfos de 2017 servirán para asentar un deporte cada vez más popular

MIGUEL ÁNGEL BARBERO

lEl mejor año del golf profesional español no va a pasar desapercibido en el progreso inmediato de este deporte. Al igual que sucedió con los éxitos de Severiano Ballesteros y José Mari Olazábal, los que han comandado en 2017 Sergio García y Jon Rahm van a servir para el golf vuelva a recuperar las cotas de popularidad de antaño. Igualmente, los jugadores amateurs que dejaron de jugar en los años de crisis verán un nuevo aliciente para reengancharse y los nuevos que empiezan a conocerlo, ahora tendrán a unos ídolos a los que aferrarse.

En la Real Federación Española de Golf son conscientes de que no deben dormirse en los laureles y de que hay que aprovechar este momento triunfal. «Los españoles somos un poco deportistas del salón -comenta el director técnico, Nacho Gervás- y nos gusta ver triunfar a los nuestros . Cuando algún deportista español lo está haciendo muy bien a nivel mundial, nos enorgullece mucho y nos involucramos emocionalmente. Ha pasado con Carolina Marín en el bádminton y ahora con el patinador Javier Fernández. Con los triunfos de Sergio y Jon estoy seguro de que va a suceder un poco lo mismo a partir de ahora».

La forma de articular esa espiral positiva es fundamental para que se pueda popularizar aún más el golf. «Con este ambiente de euforia hay que recuperar a la gente que en el pasado estuvo vinculada y lo dejó un poco aparcado y atraer a los que jamás han tenido un contacto con este deporte. Incluso los medios de comunicación se sienten ahora más atraídos por el golf, así que es tremendamente positivo todo esto. Hay que aprovechar para tirar del carro y sacar el mayor rendimiento posible».

Ejemplo para los jóvenes

La repercusión mediática de estas victorias ya está teniendo una respuesta inmediata en todos los escalafones inferiores. «Es tremendamente ilusionante, porque motiva mucho ver que el fruto del trabajo al final tiene recompensa y llegan los éxitos -prosigue-. También genera mucha motivación en el equipo técnico y se transmite ese entusiasmo a los chavales. El caso de Sergio lo tenemos un poquito más lejano, pero Jon estuvo aquí en la Blume hasta hace dos días y todos sentimos sus éxitos como algo propio». Tanto es así que los amateurs también han brillado a nivel internacional este curso y han conseguido quince títulos en todo tipo de categorías, desde girls hasta seniors.

El responsable federativo no oculta su satisfacción por este hecho y, aunque valora muy positivamente todas las victorias, hay dos que guardará especialmente en su memoria. «La victoria en el Mundial sub-18 ante las surcoreanas me llenó mucho, pues estuve allí como capitán y fue maravilloso poder ser partícipe; pero, si soy sincero, el título que más valor tiene es el Europeo absoluto masculino -reconoce-. Debemos sacar muchas conclusiones de él, porque se demostró que cuando se lucha bien y se juega muy unido, con firmes valores, se pueden conseguir objetivos muy altos y hasta inesperados».

En la tarea diaria de los responsables de la cantera está escrita a fuego la palabra constancia. Y los brillos del triunfo no deben deslumbrales. «Nosotros tenemos un modelo de trabajo en el que creemos porque funciona y sabemos que no nos podemos dormir ni un momento -incide el director técnico-. Somos un país que tenemos que crear jugadores al no tener tradición, así que es muy importante estar atentos a la base y trabajarla bien para que pueda llegar a lo más alto posible».

Golf desde cero

Lo que son capaces de conseguir los chavales con más cualidades está más que demostrado. Ahora bien, la misión federativa no es solo buscar el alto rendimiento, sino también la promoción de nuevos practicantes. Y ahí es donde hay que consolidar programas como el de «Golf en Colegios», donde se busca que los niños vean este deporte con naturalidad y lo practiquen en su horario lectivo igual que hacen con otras disciplinas como el fútbol o el baloncesto. Así, el día de mañana podrán disfrutar del golf sin prejuicios. «Este proyecto está bien enfocado y está funcionando muy bien. Vamos al ritmo que debemos, con las federaciones territoriales muy involucradas. Aquí los resultados llegarán a largo plazo, como tiene que ser». Sin embargo, Gervás tiene otro deseo que le gustaría ver cumplido mucho antes: la modernización de las escuelas. «Las escuelas infantiles de los clubes son muy importantes y ahí me gustaría contar con su ayuda para dar un gran salto cualitativo y cuantitativo». Hay que cuidar a los niños, que son el futuro del golf.