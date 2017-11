Golf | Campeonato del Mundo sub 18 España tumba la muralla coreana Las españolas hacen historia y se ganan una invitación para el Open de profesionales

MIGUEL ÁNGEL BARBERO

Hay veces que los sueños se cumplen, sobre todo en el mundo del deporte. Y si a la capacidad de soñar se le añade el espíritu de sacrificio y el coraje de los españoles, cada vez quedan menos metas por alcanzar.

Hubo una primera vez en la que la selección de fútbol se impuso aInglaterra en Maracaná y años después terminó ganando el Mundial; lo mismo ocurrió con la de baloncesto ante Estados Unidos en Colombia, preludio de todos los éxitos que llegarían después; o con la de tenis en Australia, que desembocaría décadas después en cinco copas Davis. En los años recientes, las gestas femeninas han sido igual de importantes y no dejan de brillar los logros colectivos de los equipos de baloncesto, balonmano o waterpolo junto a los individuales de Lydia Valentín, Mireia Belmonte, Carolina Marín, Garbiñe Muguruza o Maialen Chourraut, entre otras.

Sin embargo, cuando las hazañas llegan desde el mundo amateur, el valor que alcanzan es ún mayor. En el último campeonato del mundo de Canadá de categoría girls (sub-18), las golfistas españolas acudían con el objetivo de ganar experiencia. Tradicionalmente, España es una potencia en las categorías inferiores en Europa, como lo indica el hecho de que en los últimos siete años siempre ha estado en el podio. Sin embargo, al llegar a las citas superiores siempre chocaban con las grandes potencias internacionales, especialmente Corea. «Las coreanas son claramente mejores a esas edades y hay una razón muy sencilla -explica el capitán español, Nacho Gervás-. Con catorce años dejan de estudiar y se dedican simplemente a entrenarse y a trabajar como profesionales, unas 10 horas al día. Contra eso no puedes competir, porque nuestras crías van al colegio y a esas edades la diferencia es abismal».

La clave de todo fue la ausencia de presión y la confianza que fueron adquiriendo las hispanas a medida que pasaban los hoyos. «Nosotras íbamos con la idea de disfrutar y nuestro objetivo real era acabar entre las cinco primeras -reconoce Dimana Viudes-. Ni se nos pasaba por la cabeza ganar, pero según avanzaba el torneo y, sobre todo el último día, nos vimos súperconfiadas y con ganas de darlo todo». Tanto es así que superaron los ocho golpes de desventaja con los que arrancaron y acabaron alcanzando a las asiáticas. «Cada una estaba centrada en su partido -comenta Blanca Fernández-Poggio - pero cuando vi que mi rival se venía abajo con un triple bogey le dije a Nacho que avisara a Dimana de que teníamos que acabar con pares como fuera. Competimos mejor bajo presión».

Un premio espectacular

Después de la remontada, el desempate fue clave para las hispanas, que lograron dos birdies decisivos para un triunfo histórico. Aunque lo mejor todavía estaba por llegar. «Sabíamos que ganar a Corea era muy importante porque ahora mismo son las mejores jugadoras del mundo -indica Pilar Arias- pero que luego pudiera desembocar en un viaje para disputar su Open no nos lo podíamos creer». En este país tan disciplinado, en el que el golf es el principal deporte para las mujeres y donde tienen a ocho golfistas entre las quince primeras del mundo, las españolas están empezando a hacer ruido: el año pasado Carlota Ciganda ganó su Abierto y, el próximo, estas tres juniors tratarán de destacar entre las profesionales. «Será una pasada, no sé lo que pensaré cuando me vea rodeada por las estrellas a las que veo por televisión», reconoce Dimana. Además, las universidades americanas ya se las rifan para los próximos años.

El hecho de que este equipo haya ganado el Mundial indica que el futuro está asegurado. «Y no solo por estas niñas -remata Gervás- sino por otras que ya son pros. Desde hoy hay cinco luchando por la tarjeta del LPGA en la escuela de Florida. Esto no para».