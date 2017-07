Jon Rahm continúa haciendo historia en el golf español. Después de una brillante vuelta de 65 golpes en Portstewart se impuso en el Abierto de Irlanda y consiguió su primer título del Circuito Europeo. La de Londonderry era su segunda cita como miembro del Tour a este lado del Atlántico, después de la celebrada la pasada semana en Francia, en la que acabó tercero.

El dominio del español fue absoluto (-24), pues ya arrancó con un «eagle» en el hoyo 4 y luego dejó la tarde sentenciada con cuatro «birdies» seguidos entre el 7 y el 10. Con un juego al estilo Severiano, sin coger calles pero sin fallar un «green», luego bajó otros dos golpes en el 14 y ahí, ya con siete de renta sobre sus perseguidores, vivió sus únicos momentos de relajación. Acabó con dos «bogeys» en el 16 y el 18 pero la hazaña ya estaba hecha: se convertía en el cuarto hispano en inscribir su nombre en el trofeo después de Ballesteros, Chema Olazábal y Sergio García. «Para mí es un honor formar parte de la historia de este torneo y poder compartir el palmarés con tres de mis heroes -declaró emocionado-. Aún no puedo expresar lo que siento, supongo que en los próximos días seré más consciente de lo que he conseguido».

En su segunda incursión en el Viejo Continente, Rahm ya ha conseguido estrenarse, justo en el mismo torneo en el que lo hizo García en 1999. «No he jugado mi mejor golf y aun así he podido ganar. Me siento genial de ser parte para siempre del Circuito Europeo y de las Rolex Series». El Abierto de Irlanda es la tercera prueba de esta nueva categoría de torneos, dotados con siete millones de dólares, que se encuentran inmediatamente detrás de los «majors» y los campeonatos del mundo. El vizcaíno asciende ahora al octavo puesto del ranking mundial y se consolida en el tercero de la lista europea, lo que le coloca como favorito para el Open Británico dentro de dos semanas.