El Gobierno da luz verde al ADO 2020

La elección de España como sede de los Juegos de 1992 significó un impulso definitivo para el deporte olímpico del país. Han pasado ya treinta años desde que Juan Antonio Samaranch pronunciara la mítica frase «a la ville de... Barcelona» con la que se hacía oficial que la Ciudad Condal albergaría los Juegos. Un instante mágico que aún retumba en la cabeza de muchos aficionados y que puso en marcha los resortes para que tres décadas más tarde el deporte nacional siga creciendo y acumulando éxitos.

El Plan de Ayuda al Deportista Olímpico (ADO) cristalizó aquella ilusión de crecimiento, transformando los millones que llegaban desde instituciones privadas en becas deportivas para los atletas con más opciones de lograr una medalla en los Juegos. Un programa que ha ido transformándose y superando dificultades a lo largo de los años para seguir respaldando el esfuerzo de deportistas y técnicos en pos del sueño olímpico. La incertidumbre provocada por la crisis económica y el descenso de las ayudas en el último ciclo previo a Río habían puesto en entredicho la continuidad del plan, aunque, según ha podido confirmar ABC, la negociaciones para poner en marcha el ADO 2020 son inminentes tras el visto bueno del Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Olímpico Español (COE) y los dos principales socios audiovisuales: RTVE -miembro fundador- y Discovery-Eurosport, que tendrá los derechos de emisión en Tokio 2020.

Reunión «inminente»

La entrada de este nuevo operador ha obligado a ampliar una mesa de negociación que se reunirá de «manera inminente», según confirma a ABC Alejandro Blanco. El presidente del COE tiene claro que el objetivo de este nuevo ciclo debe ser atraer a las empresas que se quedaron por el camino y para ello pondrá sobre la mesa la posibilidad de mejorar las ayudas a los patrocinadores que inviertan en el ADO. «A las empresas que estén al lado del deporte hay que cuidarlas y darles una serie de ventajas. Un reconocimiento. Ese es el futuro y por ahí podría ir uno de los ajustes del plan», señala el dirigente en referencia a los incentivos fiscales que las empresas colaboradoras del ADO pueden tener en el futuro. La petición de Blanco también está en la agenda del Gobierno, aunque habrá que ver hasta dónde llega la recuperación económica y cómo repercute en el programa.

«El compromiso del Ejecutivo es que el ADO se desarrolle y crezca sin ningún problema». Es la respuesta que surge del Consejo cuando se cuestiona la posible reforma fiscal, algo que estará sobre la mesa, pero que es pronto para cuantificar. Hasta ahora, a las empresas se les permiten desgravaciones fiscales de hasta el 15 % sobre el 100 % de la inversión realizada en publicidad, siempre con un límite del 90 % de la aportación por asociar el logotipo del Plan ADO a sus campañas.

TVE seguirá

Una de las piezas clave dentro del puzle es Televisión Española, que a pesar de no ostentar ya los derechos de emisión seguirá vinculada al ADO y mantendrá una aportación económica como hasta ahora. «Nuestra gran fortaleza es el plan de comunicación. Somos una ventana única para que los patrocinadores puedan mostrar sus mensajes asociados a valores olímpicos y queremos seguir siéndolo. En ese sentido, hay que ampliar el número de empresas implicadas y desde el Estado se debe ser lo más generoso posible, porque su aportación es básica para el deporte español», reconoce Eladio Jareño, director de TVE.

La relación entre el nuevo operador de los derechos para España (Eurosport) y la televisión nacional era uno de los problemas previos a la negociación, pero la buena predisposición de ambas partes para compartir la emisión en abierto de los Juegos ha desbloqueado la situación antes incluso de sentarse a la mesa.

«La filosofía del ADO tiene que ser la misma. No puede cambiar, porque es perfecta, pero siempre hay que hacer pequeños ajustes para mejorar», apunta Blanco, convencido de que con cariño y una buena predisposición de todos los implicados los fondos volverán a incrementarse y eso repercutirá en una mejora de los resultados en Tokio 2020.

De las 22 empresas que acudieron a la llamada del Gobierno en 1988, solo 13 estuvieron presentes en el último ciclo. La crisis hizo que en Río hubiera apenas 35 millones dedicados al programa, la menor cifra desde Atlanta 96 y casi la mitad de lo que hubo en Pekín 2008. Eso provocó que el número de becas dedicadas a los atletas descendiera hasta las 1.211, aunque el tesón y la dedicación de los deportistas impidieron que los resultados se resintieran. Al contrario. Las 17 medallas de Río -siete de ellas de oro- son el mayor botín nacional desde Barcelona 92 y obligan a elevar el listón pensando en Tokio 2020.

Atraer fondos

Cada nuevo ciclo hay que recomponer las piezas en ese rompecabezas que es el ADO. Lo conoce bien Mari Carmen Izquierdo, su directora general, que lleva ligada a él desde que echó a andar en 1988. «Entonces, yo estaba en Televisión Española y viví su nacimiento desde otra perspectiva, aunque muy cercana también. No puede entenderse el deporte español sin él. Es como un hijo para mí. Lo vi nacer, lo he seguido a lo largo de los años y ahora, como directora general del ADO, puedo decir que tiene cuerda para rato, y a las pruebas me remito», señala la dirigente, apuntando a las 17 medallas conseguidas por España el pasado verano.

El dinero de las loterías

Izquierdo coincide con el presidente del COE a la hora de pedir más fondos -«cuanto más dinero tienes, más puedes hacer»-, pero cree que lo esencial es mantener la línea de los últimos años. Además de los patrocinadores, desde el Gobierno y el COE se apunta a la posibilidad de que una parte del pastel de la Quiniela vaya al plan ADO como ocurre en otros países. Una idea que Miguel Cardenal, el antecesor de Lete en la presidencia del CSD, quería llevar a la mesa de negociación y que ninguna de las partes descarta ahora. De aprobarse, la inyección económica para el ADO sería brutal.

Mientras, los deportistas y técnicos asisten al «partido» desde la grada, pendientes de cualquier mejora que repercuta en sus condiciones de preparación. Para ellos, el principal problema radica en la necesidad de justificar la beca de manera constante, lo que obliga a conseguir resultados cada año para mantener íntegra la ayuda.

«Las becas están sujetas a los resultados que consigas, y si un año tienes que bajar el ritmo, te quedas con la mitad de la ayuda y te obliga a buscarte la vida», apunta Borja Vivas, uno de los veteranos del equipo español de atletismo, cuya opinión coincide con la de otros muchos deportistas consultados. Ramón Torralbo, entrenador de Ruth Beitia durante toda su carrera, va más allá, y pide que las ayudas para los atletas que más han demostrado se concedan durante todo el ciclo olímpico. «En una preparación siempre puede haber altibajos, y eso daría estabilidad y seguridad al deportista, aunque siempre manteniendo el compromiso de alta exigencia y resultados», apunta, al tiempo que señala que «sería bueno que el ADO hiciera más hincapié en los técnicos.

Son ideas para mejorar, como la de crear convenios con el Ejército y la Policía para asegurar un futuro puesto de trabajo a los deportistas que lo deseen o la creación de becas para los más veteranos. Versos libres que estarán sobre la mesa de negociación de un ADO 2020 que es una realidad y de cuyo resultado dependerá buena parte de los resultados de España en el medallero de los Juegos de Tokio, donde se sueña con superar a Barcelona.