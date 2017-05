El Gobierno rechaza igualar las becas olímpicas y paralímpicas

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso rechazó este lunes una iniciativa del grupo parlamentario Ciudadanos (GPCs) para equiparar las becas y ayudas que reciben los deportistas olímpicos y paralímpicos a través de los Planes ADO y ADOP, respectivamente.

La proposición no de ley fue defendida por el portavoz de Deportes de Cs, Rodrigo Gómez, quien denunció que "por desgracia para España las medallas olímpicas y paralímpicas no son iguales", ya que un oro olímpico se premia con unos 94.000 euros y el paralímpico "solo recibe 30.000 euros".

Tras defender la apuesta de su grupo por "una igualdad real y efectiva para los deportistas españoles" y la consideración de que "hay fórmulas" para llevarla a cabo, el diputado reclamó "menos foto y más trabajo para la igualad real".

"Ya no valen las excusas o hacerse la foto", porque "es urgente establecer una igualdad real y efectiva para nuestros deportistas", afirmó Gómez.

El grupo Socialista se mostró dispuesto a respaldar la iniciativa si se incorporaba a la misma una enmienda suya que permitiera recuperar una cantidad específica, procedente del Consejo Superior de Deportes (CSD) como hace con las medallas de los deportistas olímpicos, para compensar esta diferencia, según defendió Javier Antón.

A esto se opuso el grupo Popular, cuya portavoz, María Dolores Alba, aseguró que "en lo que depende del Gobierno los premios son iguales unos y otros desde 2015", aunque "los programas ADO y ADOP no son equiparables".

"Los fondos de plan ADOP no son iguales que los del ADO y tal vez están proponiendo que se eliminen algunos programas del ADOP", cuya función, desde el Comité Paralímpico "es espléndida", añadió antes de mostrar su rechazo a la iniciativa y la enmienda socialista. "Ciudadanos nos sorprende con una petición que no está en manos del Gobierno, porque las becas y ayudas no dependen de él", añadió.