Ricardinho: «He cumplido lo que le prometí a Jose María García»

El Movistar Inter, actual campeón de Europa de clubes de fútbol sala, se juega esta noche (20.00 horas, Eurosport2) el billete para su tercera Final Four continental consecutiva. Después de ganar al Braga portugués y al Deva rumano, el equipo madrileño se juega el primer puesto del grupo ante el Kairat Almaty kazajo, bicampeón del torneo y complicado rival por su peculiar estilo de juego. Y lo hace con sus principales jugadores al cien por cien y con un Ricardinho pletórico.

-Llega a este momento clave de la temporada en plena forma, casi afilado, para rendir al máximo.

-He tenido suerte porque hace dos semanas estaba con un problemilla en el pie. Esta competición siempre me sonríe. Ahora estoy preparado tras entrenar mucho en casa además de en el club para intentar llegar de la mejor manera, porque aquí cada detalle es importante. Más allá de la baja de Borja creo que el equipo nunca tuvo tanta suerte con las lesiones en la UEFA. Así que tenemos que estar contentos.

-No será fácil pues se juegan el billete ante el siempre correoso Kairat, que marca un estilo con su uso casi constante del portero-jugador.

-Como yo digo, nos ha tocado la bola negra al caernos el Kairat, un equipo muy bueno, con mucha calidad, al que respetamos mucho. Pero todavía somos los campeones de Europa, jugamos en casa y queremos demostrarlo.

-Ya el pasado año les tocó medirse con su juego de cinco para cuatro, ¿llegan ahora igual de bien preparados para afrontarlo?

-Llevamos casi un mes entrenando su forma de jugar con su portero-jugador, que es muy bueno. Tenemos que estar muy atentos, pero también ellos corren peligro con esta forma de jugar. Esperemos estar tan bien preparados como el año pasado y que brille la estrella en el momento que lo necesitemos, porque el año pasado brilló un poco. Además jugando en casa espero que no tengamos que sufrir tanto, porque el año pasado fue una Final Four muy dura, aunque después la final la ganásemos goleando.

-Este peculiar estilo llevó al Kairat a ganar dos títulos europeos pero sigue suscitando un amplio debate.

-Es su juego, como nosotros tenemos el nuestro. Comparándolo con el fútbol, yo digo que es como Mourinho y Guardiola, uno es de contraataque y el otro es de posición, pero lo importante al final es ganar títulos, y nosotros el año pasado lo ganamos.

-Hablando de títulos, lo que no admite debate es que Movistar Inter ha vuelto a instalarse entre los grandes, además de en España en Europa.

-Creo que lo hemos demostrado. Por desgracia cuando llegué empezamos la relación con la UEFA Futsal Cup de una forma menos bonita. Primero cayendo eliminados en Portugal por solo un gol en un partido que jugamos con muchas bajas, y al año siguiente en Guadalajara perdimos la final. Pero ya estábamos demostrando que queríamos estar en las grandes citas y ganarlas. El año pasado conquistamos el título y ahora estamos aquí otra vez. Queremos seguir en la misma línea, que no es fácil porque los demás también tienen mucha calidad. Con un margen de error muy pequeño se puede decir que en la Final Four siempre están los cuatro mejores de Europa.

-También parece obvio que este renacer del club, cuya rutina vuelve a ser la de pelear hasta el final por todos los títulos , se inició con su llegada en 2013.

-Cuando decidí cambiar Japón por España fue por esto. Quería estar en la mejor liga y en el mejor club. Para mí, aunque Inter no estuviera pasando una buena etapa cuando firmé, era el mejor equipo del mundo sin duda. Y estamos haciendo historia porque somos los únicos que hemos ganado cuatro ligas seguidas y podemos sumar la quinta. Intentaremos conseguir lo que conquistamos el año pasado, Champions, Liga y Copa de España, que además este año va a ser en el WiZink Center de Madrid, en lo que puede ser el boom del fútbol sala de una vez por todas. Firmé para jugar estas competiciones y la europea principalmente, porque es la que más me gusta.

-¿Qué se le pasa por la cabeza al saberse tan protagonista de esta nueva edad de oro del Movistar Inter?

-Lo primero que pienso es que acerté al firmar por este club. Y lo segundo es que lo que tenía en mente lo he conseguido pues lo que le prometí a José María García, propietario del club, fue ayudar a llegar a las finales. Si ya después las ganábamos o no era otra historia porque no solo dependía de nosotros. Pero al final también lo hemos logrado. Tras cuatro años aquí ganando títulos habría sido fácil para mí decir que quería irme invicto, pero quiero más, creo que podemos seguir haciendo historia. Estoy contento de estar aquí, me siento en casa y el club sigue apostando por este deporte de una manera increíble. Creo que, si no es la mejor, tenemos una de las mejores plantillas del mundo y estoy contento por haber acertado al venir aquí. He ganado once títulos en cuatro años y espero que este año consiga sumar dos o tres más.