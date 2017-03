La final de 800, con tres españoles en seis calles

Momento estelar en los campeonatos de Europa para el atletismo español. El despliegue total en el medio fondo. Tres españoles, Kevin López, Álvaro de Arriba y Daniel Andújar, correrán hoy la final de los 800 metros (17.50 horas, Teledeporte) en una serie de amplio porcentaje: hay seis atletas.

Las sensaciones fueron inmejorables en las semifinales. De Arriba se impuso con mucha solvencia en su turno y consiguió el mejor tiempo de los seis finalistas (1:48.36). Andújar y López terminaron segundo y tercero en su serie. El baremo del porcentaje dice que existe un cincuenta por ciento de probabilidad de medalla española en esta distancia.

De alguna manera, ayer se reivindicó el 800. La barcelonesa Esther Guerrero se clasificó para la final femenina, su primera gran cita internacional, en su debut en una competición bajo techo. «No me he guardado nada. Solo he disfrutado. Nunca he corrido tres carreras seguidas», explicó.