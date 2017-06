La Federación Española de Kickboxing asegura que Alex Pintor no compite en un campeonato «oficial»

La Federación Española de Kickboxing (FEK) ha ejercitado ante ABC su derecho de rectificación a través de un comunicado, a raíz del reportaje publicado por este medio acerca de Alex Pintor y su participación en el Campeonato del Mundo organizado por la ISKA (International Sport Karate & Kickboxing Association).

Según la FEK, la «única federación internacional reconocida» por el COI, el COE, el CSD, o SportAccord, «máximas instituciones del deporte internacional» es WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), en cuyo campeonato de Europa participó Pintor en 2014.

Además, señala que la UND (Unión Nacional de Deportes de Contacto), a la que pertenece el deportista «no tiene carácter oficial dentro de la estructura deportiva del CSD, no puede representar a España en competiciones oficiales y por consiguiente, cualquier tipo de participación que realice en una actividad no puede considerarse Selección Española, ni campeonato oficial.

El contenido integro del escrito de la FEK es el siguiente:

Del redactado anteriormente expuesto la Federación Española de Kickboxing quiere reseñar que el campeonato del mundo al que se refiere no es considerado como tal por el Consejo Superior de Deportes puesto que la única federación internacional reconocida por el COI, SportAccord COE, CSD (máximas instituciones del deporte internacional y nacional) es WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) y el Campeonato del Mundo de Kickboxing de todas las pruebas se celebrará en Budapest del 2 al 10 Noviembre, en el que participará la Federación Española de Kickboxing con la aprobación del Consejo Superior de Deportes.

Señalamos que la UND al que pertenece el deportista no tiene carácter oficial dentro de la estructura deportiva del CSD, no puede representar a España en competiciones oficiales y por consiguiente, cualquier tipo de participación que realice en una actividad no puede asociarse a Selección Española, ni campeonato oficial.

Por lo expuesto los participantes que se indica en el artículo, no pueden llegar a conseguir la condición de deportista de Alto Nivel y Alto Rendimiento (RD971/2007), ni pueden ser objeto de subvenciones por resultados, ni su participación puede estar subvencionada por el CSD , así como es difícil que instituciones autonómicas y/o locales otorguen subvenciones, reconocimientos o cualquier tipo de ayuda. La Federación Española de Kickboxing no puede estar vinculada a esta participación, por lo que, aunque se la mencione como un ente que no ayuda a los deportistas, debe aclararse enérgicamente que la FEK sólo puede subvencionar deporte oficial.

Así mismo nos gustaría reseñar que somos conscientes de la calidad de competidores de Kickboxing que existen en España, como es el caso del deportista que es objeto de la noticia, motivo por el cual la Federación Española de Kickboxing desde la nueva línea de presidencia votada en las últimas elecciones, siendo presidente D. Jesús Eguía Martín, mantiene una línea de abrir las puertas a todos los deportistas que realizan la actividad deportiva de Kickboxing en asociaciones fuera de la FEK y del CSD. Todo ello en orden a que puedan ser objeto de ayudas y demás beneficios del deporte oficial.

Tras el cambio de presidencia de la FEK, termina una era en la que se pasa de cerca de 1200 licencias a mas de 12000 , multiplicando los clubes inscritos un 500% y aglutinando todas las Federaciones Autonomicas de Kickboxing de España. Si bien las relaciones con el CSD y demás colectivos que practicaban kickboxing antes eran turbias, tras la entrada de la presidencia de D. Jesús Eguía Martín y su equipo, dichas relaciones gozan de buena salud y se pretenden potenciar.