El extraño y polémico mensaje de McGregor

Aparte de la imagen un tanto ridícula, en albornoz y sujetando un arma con ambas manos, el último mensaje de Conor McGregoren las redes sociales ha provocado cierta inquietud en sus seguidores. El luchador irlandés de la UFC ha compartido una imagen en su casa posando con una ametralladora pesada y acompañada de un mensaje: «Necesitas gente como yo».

You need people like me. pic.twitter.com/8yQZI3mAcD