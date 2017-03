El rostro de Orlando Ortega (La Habana, 1991) dejó de ser anónimo para el gran público durante los Juegos de Río. Allí logró una medalla olímpica para España, la primera desde que compite con la bandera nacional, y confirmó la buena salud del atletismo español, que este fin de semana tratará de mantener el nivel en el Europeo de pista cubierta de Belgrado con el vallista como uno de sus estandartes.

-¿Cómo se vive después de ganar una medalla olímpica?

-Pues feliz. Muy feliz y muy contento. Relajado y pensando en lo que viene por delante, porque nada se acabó en los Juegos aunque fuera un momento muy bonito de mi carrera.

-¿Dónde guarda la medalla?

-La tengo en mi casa, dentro de la caja donde me la dieron y junto al resto de trofeos y recuerdos deportivos de mi carrera. La guardo con cariño, pero creo que eso es algo que ocurrió la temporada pasada y ya estamos inmersos en una nueva campaña con retos apasionantes. Objetivos como el Europeo de este fin de semana o el Mundial del verano. Ahora ya solo pienso en eso y la medalla es un recuerdo bonito, pero es pasado.

¿Le ha cambiado la vida?

No, mi vida sigue igual. Sigo siendo el mismo chico sencillo al que le gusta jugar a la consola y ver películas y que, sobre todo, disfruta yendo a entrenar. Eso no ha cambiado. Mi vida se centra en esforzarme para ser mejor atleta, porque aún tengo muchas carreras que ganar.

¿Le reconocen por la calle?

(Risas) Sí, muchas personas me paran y me piden fotos o autógrafos. Es muy bonito. Me gusta que me reconozcan por la calle, hablar con ellos, devolverles ese cariño que me dan cuando salgo a la pista.

¿Se quitó un peso con la medalla lograda en Río?

Pero es una presión que me quité de encima solo para aquella carrera, porque en cada campeonato, como en este Europeo de Belgrado, yo salgo a la pista con la misma presión de intentar ganar y subir a lo más alto del podio.

¿Se entrena con las mismas ganas?

No, creo que se entrena mucho mejor, porque tienes más motivación de seguir logrando resultados como esa medalla olímpica. Es lo que me hace feliz y me mantiene activo. El haber conseguido ese objetivo, me motiva a querer conseguir más.

¿Cuánto le costó ese primer día de entrenamiento tras las vacaciones?

Pffff. Ese siempre cuesta, porque es empezar casi desde cero. Vuelves de unos días de relax, de disfrutar junto a tu familia, y es duro. Volver a empezar siempre cuesta, pero creo que hemos hecho una excelente preparación de este Europeo, muy sólida, y creo que pueden llegar los resultados también en este 2017.

Su imagen con la bandera de España, celebrando el éxito en Río, guarda un lugar especial en su álbum de recuerdos. ¿Le veremos otra vez dando la vuelta a la pista en Belgrado?

Seguro. Vamos a intentar darlo todo. No pienso en la medalla. Mi objetivo es llegar a la final, como siempre, y a partir de ahí luchar con todas mis fuerzas. Quiero estar con los mejores y no preocuparme por el metal. Si sale, bien. Y si no sale, pues también. Tocará mirar hacia el futuro como he hecho siempre. Reconozco que estoy en un buen momento, pero hay muy buenos atletas, muy buenos rivales, a los que hay que tener mucho respeto. No dude de que vamos a darlo todo para que esa segunda medalla se venga a España.

¿Cómo de lejos se ve el Mundial?

Es la cita más importante. Esto (por el Europeo) es un alto en el camino. Un recorrido que hay que hacer para llegar en plena forma al verano y a esa cita de Londres. Es la meta número uno, el objetivo principal, por el que voy a luchar todos estos meses... y si es con una nueva medalla, mejor que mejor.