Las estrellas españolas que nacieron en la crisis

Imposible ya no catalogarla como la sucesora de Ruth Beitia. La catalana fue campeona del mundo júnior en heptatlón el curso pasado en Nairobi y en este se confirma entre la élite con un récord mundial en pentatlón sub 18. Tan completa en todas las disciplinas atléticas que no pudo decantarse por ninguna cuando eligió el tartán por delante del ballet. Rapidísima en los 60 metros, su potencia de piernas también la impulsa hacia la estela de Beitia en salto de altura. De padre cubano y madre conquense, es Ángel Javier Fernández quien la guía en su carrera deportiva. Lleva poco tiempo dedicada de lleno al atletismo y se supera en cada prueba. En lo personal aún no sabe si estudiar fisioterapia o bioquímica.

Todavía tiene que ganar algo de músculo, pero su cuerpo, sin eclosionar del todo y, sobre todo, su calidad en el césped, le han otorgado ya un premio mayúsculo: debutar en Primera con el Valencia. Es el primer futbolista nacido en el 2000 en estrenarse en la División de honor, y acapara miradas porque se le augura un gran futuro. También brilla en las categorías inferiores de la selección española, campeón de Europa con la sub 17 el año pasado. Pero no desatiende sus estudios de FP.

Ángela Salvadores (21 años). Baloncesto

Su reto por crecer hizo que dejara la comodidad de jugar en España, en el Perfumerías Avenida, y se embarcara en la aventura de la liga húngara. Pasó por Estados Unidos, pero quería centrarse en el baloncesto de forma más profesional. Sigue buscando su sitio en la selección española absoluta porque hay tanta calidad que, por el momento, no ha tenido la oportunidad. Aunque sus datos la avalan tres oros europeos (dos sub 16 y sub 18), plata sub 17, bronce sub 2018. Fue MVP en el Mundial 2014 (sub 17).