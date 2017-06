El espectacular pase de rabona de Ricardinho que puso en pie al pabellón

Movistar Inter y Barcelona Lassa protagonizaron un precioso partido en el primero de sus duelos de la serie por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Después de 40 vibrantes minutos, con remontada incluía, una prórroga y los penaltis, el triunfo cayó del lado visitante, haciendo inútil el factor cancha de los madrileños.

Dentro de un choque en el que tanto los dos equipos como todos los jugadores mostraron su mejor versión, destacaron una vez más las espectaculares jugadas del portugués Ricardinho. El ídolo local no pudo contribuir a la victoria de su club, pero no porque no lo intentara sino porque se topó con la actuación de un descomunal Paco Sedano, de nuevo gigante en la portería del Barça, aunque fuera por sanción del murciano Juanjo.

Aparte de poner en serios apuros a Sedano en un par de ocasiones, Ricardinho se sacó de la manga varias jugadas de esas que le han colgado el apodo de 'O mágico'. Más allá de tacones o pisadas de tremenda calidad, la más espectacular sin duda fue una rabona al borde del descanso. Con su equipo perdiendo -eso es lo que le diferencia de otros «malabaristas»- el '10' de Inter se inventó un pase diagonal a Darlán de más de 20 metros con este peculiar recurso. Fue una pena que su compañero, algo lento, no lograra darle el final merecido a la jugada, pero al menos la imaginación y el atrevimiento de Ricardinho pusieron de nuevo en pie a todo un pabellón.