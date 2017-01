España comienza un maratón

Han sido tres victorias en el Mundial de Francia con buenas impresiones. Segundas partes o primeras para aprender y quedarse con lo mejor. También para evitar repetir los errores. Goles y minutos para todos para demostrar que hay selección de balonmano español para días. Sin embargo, y ya clasificada para octavos, España comienza ahora lo serio, y lo exigente: tres partidos en cuatro días con mucho en juego.

Ganar a Angola por veinte goles de diferencia (42-22) sirvió para atrapar el liderato del grupo B. Una plaza que quieren defender con uñas y dientes porque puede ofrecer un cruce en octavos, la primera ronda eliminatoria, mucho más asequible. Por eso, la batalla comienza ahora, contra Macedonia hoy (20.45 horas, TDP y ABC.es), para que la diferencia de goles con el resto de equipos sea suficiente para seguir en lo más alto.

Macedonia exige un paso grande más. Tiene en sus filas al máximo goleador del Mundial, Kiril Lazarov, que lidera al grupo si está inspirado. Su fuerte e inesperado lanzamiento guía al bloque, que confía a ciegas en jugar con siete jugadores en ataque y sin portero. Una estrategia que le renta, pero que España tratará de dejar en evidencia. La importancia, por tanto, de la rapidez al contragolpe, idea principal de la selección, se torna clave en este encuentro. «Está claro que Lazarov es el referente y tendremos que estar muy atentos a las salidas sobre él para que no tenga lanzamientos claros, pero no sólo debemos evitar esos disparos, porque Lazarov sabe elegir también muy bien el momento del pase y hay que intentar que no pueda conectar con los extremos y el pivote», explicó Ribera.

Además de los goles, el partido de Angola sirvió para dar descanso a hombres como Julen Aginagalde y para que los «novatos» se libraran de los nervios. Cumplieron con creces la papeleta y es una muy buena noticia para Jordi Ribera, que podrá contar con refuerzos de calidad en los momentos importantes. «Es un equipo que va alternado diferentes tipos de defensa, por lo que te obliga continuamente a pensar y para ello es necesario tener tranquilidad en ataque, primero para identificar esa defensa y luego elaborar el juego más apropiado».

Sin embargo, Macedonia solo será el primer paso de un maratón exigente en lo físico y en lo mental. Solo 24 horas después del encuentro, España se deberá enfrentar a Eslovenia, la selección más potente del grupo. Otro reto mayúsculo para luchar por esa plaza privilegiada que daría ventaja para los octavos. «No son solamente esos dos partidos seguidos, sino que entre ese primer encuentro con Macedonia y los octavos de final jugaremos tres partidos en cuatro días, cuando la mayor parte de los equipos jugarán dos. Pero hay que aceptar el calendario como está y pensar que el equipo está preparado para afrontarlo», explicó Ribera, consciente de la peligrosidad de los dos rivales y de la dureza de la hazaña.

Contará con Raúl Entrerríos, apartado de las convocatorias en los tres primeros encuentros para que pudiera recuperarse por completo de sus molestias en aductor de la pierna izquierda. Tiene a Corrales como un perfecto complemento con Pérez de Vargas, y en Balaguer como un recurso fantástico para liberar a Víctor Tomás de toda la responsabilidad. Sarmiento y Cañellas pudieron relajar las piernas porque aparecieron solo en momentos puntuales ante Angola. E incluso Viran Morros estuvo en el banquillo toda la segunda parte. Se buscaba alargar la forma física de todos los jugadores lo máximo posible. Es un torneo largo y lo exigente empieza ahora.