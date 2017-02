La enésima genialidad «imposible» de Ricardinho

La magia de Ricardinho no se agota en los partidos. El jugador portugués, que acostumbra a lucir sus malabares con el balón durante los partidos, ha grabado un vídeo durante un entrenamiento en el que consigue un gol imposible para la mayoría de los futbolistas.

El jugador del Inter Movistar aceptó una «apuesta» para intentar marcar un gol desde detrás de la portería. Una «virguería» que no tendría sentido durante un partido, pero que le dio al «10» echarse unas risas y demostrar que no hay maniobra que no puedan conquistar su pies.