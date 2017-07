El emocionante regreso a un circuito del joven Billy Monger

Billy Monger, el joven piloto de 17 años que perdió las piernas el pasado abril tras sufrir un brutal accidente en Donington Park, ha competido en un circuito por primera vez solo once semanas después.

Lo ha hecho en Brands Hatch en un coche adaptado de la Fun Cup en el que todos los mandos se han adaptado en el volante.

Monger, a quien le faltaban pocos días para cumplir los 18 años, competía en la Fórmula 4 británica cuando sufrió su grave accidente, en el que se estrelló frontalmente y a toda velocidad contra otro monoplaza que se había quedado parado en mitad de la pista, al que no pudo ver hasta el último momento por el tráfico que había en la pista.

Monger perdió las dos piernas, y su historia conmocionó a toda Inglaterra. En apenas unos días se recaudaron más de un millón de libras para financiar su rehabilitación.

First time back in a car, it's been to longūüí™ūüŹľ #billywhizz#imbackpic.twitter.com/JZbiSxRYkH