«Ebeón», doble ganador en las Noches del Hipódromo

Con una noche bastante agradable, después de la tormenta y poco público, se celebró la segunda jornada de la Temporada de Carreras Nocturnas en el Hipódromo de la Zarzuela.

Comenzó la noche con el Premio Coloso, reservada a caballos y yeguas de 3 años en adelante y sobre la distancia de 2.400 metros. Fueron solo cuatro los aspirantes a la victoria, por la retirada a última hora de la favorita Sweet Sue. Raveonak tomó el mando de la prueba desde la salida con Lunch vigilando. Ya en la recta definitiva, Raveonak intentó hacerse fuerte por «los palos», pero al final tuvo que rendirse a la superioridad de Lunch que se hizo con el triunfo con autoridad. Tercero, lejos, llegó Nice to Meet You.

En segundo lugar, se corrió el Premio El Platanito, para caballos y yeguas de 4 años no ganadores en el año, 1.900 metros de recorrido y reservada para Amazonas y Gentlemen. Siete ejemplares a las órdenes del juez de salida. Desde la apertura de cajones, Jartum salió marcando el ritmo a sus rivales, siendo vigilado de cerca por el favorito Kurdo. Así se llegó a la recta final, donde Jartum aguantó con brillantez el ataque de Kurdo, para irse a ganar por medio cuerpo. Tercero, a cuatro cuerpos llegó Polasturm.

La tercera carrera, el Premio Revista Recta Final, un hándicap segunda parte para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.700 metros. Once candidatos a la victoria. Narciso el Abuelo salió decidido a por el triunfo, marcando un ritmo muy fuerte desde los primeros metros, abriendo un hueco entre sus contrincantes que fue decisivo, ganando de punta a punta. Segunda llegó Asturia rematando como un tiro, pero se había dejado escaparse demasiado a conductor y fue imposible enjugar la distancia. Tercero llegó Peruvian Queen, que por una cabeza estuvo delante de Ed Star.

En cuarto lugar, se corrió el Premio One To Two, un hándicap primera parte para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Con doce candidatos al triunfo, se dio la salida desde el poste de los 1.700 metros. Ebeon volvió a alzarse con el triunfo, después de ir marcando al conductor Gaston Mix, para pasarle con decisión poco antes del poste de meta. Satine Rouge viniendo de finales, «robó» por una cabeza la segunda plaza a Gaston Mix.

Para cerrar la jornada y en quinto lugar, se corrió el Premio Bambuco, para potros y potrancas de 3 años no ganadores de dos carreras. Con 7 ejemplares, se dio la salida desde el poste de los 1.200 metros. Tilo, con un contundente cambio de ritmo, dejó «parados» a sus rivales ganando por seis cuerpos en un auténtico paseo. Segundo llegó Vale, siendo tercero Bear Essentials.

Los ganadores

1ª CARRERA – «LUNCH» – JOSE LUIS MARTINEZ – ALBERTO CARRASCO – ODISEA

2ª CARRERA – «JARTUM» – SR. GREDILLA – M. TELLINI – TIFLISI

3ª CARRERA – «NARCISO EL ABUELO» – JOSE LUIS BORREGO – C. FERNANDEZ – RIO CUBAS

4ª CARRERA – «EBEON» – JAIME GELABERT – J. CALDERÓN – NANINA

5ª CARRERA – «TILO» – JOSE LUIS BORREGO – P. OLAVE – J.L. OLAVE