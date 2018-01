NFL Eagles y Patriots jugarán la Super Bowl Los actuales campeones pueden igualar el récord de seis triunfos de los Steelers. Tercera final para los de Philadelphia

New England Patriots y Philadelphia Eagles disputarán el próximo 4 de febrero en Minneapolis la LII edición de la Super Bowl, la gran final del fútbol americano estadounidense, tras batir este domingo en sus respectivas finales de conferencia a Jacksonville Jaguars y Minnesota Vikings.

Los 'Pats', actuales campeones, volvieron a demostrar su carácter ganador y firmaron otra remontada para deshacerse de los Jaguars en el Gillete Stadium por 24-20 y proclamarse campeones de la Conferencia Americana y alcanzar por décima ocasión, récord en la NFL, el partido decisivo.

Los de Bill Belichik, primeros cabezas de serie, buscarán igualar de este modo el récord de seis trofeos Vince Lombardi que poseen Pitsburgh Steelers después de un duro encuentro ante Jacksonville que le obligó a remontar un marcador adverso al inicio del cuarto final.

Tom Brady y compañía se estaban encontrando con problemas ante una de las mejores defensa del campeonato y ante un rival que le dominaba gracias a los 'touchdowns' de Marcedes Lewis y Leonardo Fournett. El marcador señalaba un amenazante 3-14, pero los actuales campeones lograron llegar al descanso con mejores opciones tras el 'TD' de James White, ayudado por varias penalizaciones sufridas por los visitantes.

Los Jaguars se llegaron a poner 20-10 después de dos 'field goals' de Josh Lambo y tras frenar la ofensiva local, mermada por la lesión del estelar Rob Gronkowsky, que tuvo que abandonar el partido en el segundo cuarto por un golpe en la cabeza, baja que se unía a la ya conocida de Julian Edelman.

Pero los de Belichik ya habían empezado a imponer su defensa y Blake Bortles no tenía tanta facilidad para encontrar a sus compañeros ni estos para avanzar millas por 'tierra'. Por su parte, Brady crecía en los momentos decisivos y ante la presión y encontró en Danny Amendola a su mejor socio. Dos 'TD' del receptor dieron el vuelco al marcador y, pese a tener tiempo, los Jaguars no pudieron remontar, aunque cerca estuvieron de dar un susto si no es por una gran acción defensiva de Stephon Gilmore.

Los Eagles arrollan a los Vikings

Ahora, en el US Bank Stadium de Minneapolis, los Patriots se verán las caras con Philadelphia Eagles, en lo que será una revancha de la Super Bowl de 2005, cuando Nueva Inglaterra se impuso por un ajustado 24-21.

Las 'Águilas' buscarán su primer título tras dos finales perdidas después de apabullar en la final de la Conferencia Nacional a Minnesota Vikings por 38-7 en el Lincoln Financial Field, con su 'quarteraback' Nick Foles como líder tras terminar el partido con 352 yardas y tres pases de anotación, todo lo contrario que Case Keenum, que no pudo llevar a los suyos a jugar por el Vince Lombardi en su casa.

Los locales también dejaron clara su condición de favoritos ante unos Vikings que no tuvieron respuesta para la defensa rival, que sólo permitió el 'touchdown' inicial de los visitantes, obra de Kyle Rudolph al poco de comenzar el encuentro.

Pero a partir de ahí, Philadelphia fue arrollador en todas las facetas. Pese a enfrentarse a otra de las mejores defensas del año, los Eagles y Foles la desarbolaron por completo y las anotaciones de Patrick Robinson, tras una intercepción, de LeGarrette Blount y de Alshon Jeffery, tras otro error de Keenum, voltearon el electrónico.

Los Eagles se marcharon al descanso con un cómodo 24-7 y el panorama no cambió en la reanudación donde los locales sentenciaron con los 'TD' de Torrey Smith y el segundo de Jeffery para volver a una Super Bowl doce años después.