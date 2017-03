Dustin Johnson le quita la gloria a Jon Rahm

Dustin Johnson (-14) hizo valer su posición de número uno del mundo para ganar su cuarto campeonato WGC, el primero que se celebra en México. El estadounidense salió muy fuerte en la última jornada y dominaba sólidamente el torneo mediada la jornada final. Sin embargo, un «eagle» de Jon Rahm en el hoyo 11 y dos «bogeys» del estadounidense en el 12 y 13 le dieron un vuelco a la clasificación.

Con el vizcaíno en la primera plaza, el público se volvió loco. Los aficionados que abarrotaban el Club de Chapultepec le tomaron como uno de los suyos y soñaban con un triunfo del español en su primera cita mundialista. «Ha sido increíble el apoyo que me han prestado -reconocía el de Barrica-, lo que me ha permitido disfrutar mucho todo el día. Sólo tengo que lamentar un par de malos golpes al final que me han costado el triunfo». En efecto, el 16 y el 17 se le atragantaron al vasco y ahí se le escaparon sus opciones. Johnson mantuvo la cabeza fría y se limitó a cosechar el decimocuarto título de su palmarés con un golpe de ventaja sobre Tommy Fleetwood (que sumó un «birdie» en el 18) y dos sobre Rahm y Ross Fisher (-12). «Este triunfo significa mucho para mí porque tenía mucha presión estos días -reconoció Dustin-. Pero he podido vencer sin hacer mi mejor golf, lo que siempre es positivo».

Jon no olvidará fácilmente este domingo azteca. Además de acabar tercero en un Mundial, tuvo la fortuna de compartir partido con su amigo y mentor, Phil Mickelson. «Ha sido un sueño hecho realidad poder jugar con quien ha sido mi ídolo desde pequeño y competir con él por la victoria», reconoció. Ahora, la siguiente etapa en su fulgurante carrera llegará en el Mundial «Match-Play» de Austin, dentro de tres semanas. «Hace mucho que no juego esa modalidad, que siempre me ha gustado. Espero hacerlo bien de nuevo entonces». Cualidades y ganas no le faltan, desde luego.

El resto de los españoles tuvieron actuaciones para todos los gustos. Sergio García (-7) no quedó nada contento con su duodécimo puesto, pues decía que «he jugado de maravilla y el resultado no lo ha reflejado en absoluto». Rafa Cabrera, por su lado, acabó al par después de un torneo «aceptable, pero en el que he jugado de manera muy mecánica, sin hacer grandes cosas». Quien pero lo pasó fue Pablo Larrazábal (+15) que nunca terminó de tomarle el pulso al torneo.