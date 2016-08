¿De dónde viene la haka de los All Blacks?

Incluso para los no aficionados al rugby, la haka del seleccionado neozelandés All Black siempre ha sido un atractivo. No siempre ha sido la misma. Desde la primera de la que hay testimonio visual en 1922 ha sufrido una gran evolución hasta su última versión, estrenada en la Bledisloe Cup ante Australia el pasado fin de semana.

Pero, ¿de dónde viene? La más conocida es la «Ka mate, Ka mate», compuesta sobre 1820, que fue realizada por los «Nativos Neozelandeses», equipo asociado al rugby, en su tour de 1888-89 y también por los «originales» All Blacks en 1905. La relación entra la haka y este equipo no es algo nuevo, ambos han experimentado conjuntamente un aumento de la ferocidad, la fuerza y la unidad de la tribu. Nueva Zelanda es el equipo más temido del mundo y su danza tiene que reflejarlo.

Según cuenta la leyenda, todo sucedió gracias a Tane-rore, hijo del Dios Sol, Tama-nui-to-ra, y la dama de verano, Hine-raumati. A él se le atribuye la creación del baile y haka fue la palabra que denominaba todas las danzas maories, aunque ahoraes un término más concreto. Con el tiempo, esta compleja danza se convirtió es una seña imprescindible de la identidad maorí que reflejó las preocupaciones y los problemas del pueblo, de resistencia y protesta.

Hoy en día, no solo se puede ver una haka en los partidos de los All Blacks. Muchos otros deportes han tomado esta danza para desafiar a sus oponentes. Más allá del terreno de juego, también se realiza. Se realiza en cualquier celebración maorí para honrar a los invitados y mostrar la importancia de la ocasión. El mejor ejemplo fue la realizada durante el funeral de la leyenda de los All Black Jonah Lomu.