Crece la tensión en el último cara a cara entre Mayweather y McGregor

Después de Los Ángeles, Toronto y Nueva York, la ronda de presentaciones del combate entre Floyd Mayweather Jr y Conor McGregor del próximo 26 de agosto terminó con ambos provocándose de nuevo, esta vez en Londres.

Con ambos de nuevo cara a cara volaron las faltas y los insultos, elevando una tensión que no ha dejado de crecer entre estos mediáticos contrincantes.

Durante el acto, McGregor, el más provocador de los dos, llegó a palpar la cabeza de su rival para llamarle «estúpido calvo». «Tío , deja ese teléfono, tienes 40 años y pareces un niño. Ayer te pusiste tacones», le lanzó al púgil el dominador de las artes marciales mixtas.

«Todo lo que me dicen de que no tengo ninguna oportunidad me motiva, siempre me han dicho que no tengo oportunidad, pero así he peleado toda mi vida. En seis semanas voy a reventar al boxeo», afirmó el irlandés.

Ante las provocaciones de McGregor, Mayweather fue algo más frío, aunque llegó a asegurar que podría incluso ganar al irlandés en su especialidad, en un octógono de la UFC.

«Las payasadas de McGregor no me afectan. Soy un gorila y me gusta comer luchadores como tú. Soy un maestro, y el 26 de agosto, te voy a llevar al colegio», le respondió el boxeador.

Tras este último cara a cara los dos protagonistas de la que muchs consideran la pelea del siglo por su repercusión mediática e impacto económico, se centrarán en la preparación de la pelea, que tendrá lugar el próximo 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas.