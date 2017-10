Independencia de Cataluña Saúl Craviotto: «Orgulloso de ser catalán y español» El palista catalán, cuatro veces medallista olímpico, es también Policía Nacional y mandó un mensaje de conciliación y fuerza a sus compañeros

Siempre se ha mantenido centrado en su carrera deportiva, pero también es una persona que vive y sufre la situación que está pasando España con respecto a la independencia de Cataluña. Saúl Craviotto es cuatro veces medallista olímpico, pero también es Policía Nacional, nació en Lérida y vive en Asturias. Ya no se pudo callar más. Así que lanzó este mensaje a través de las redes sociales:

«Quería transmitiros mi apoyo absoluto a todos esos policías y Guardias Civiles que estáis destinados en Cataluña, así como a la inmensa mayoría de Mossos de Escuadra que están por restaurar la legalidad y sentido común.

El 1 de octuber me cayeron muchas lágrimas al ver lo que estaba ocurriendo en mi querida tierra. Por supuesto que no me gustó ver esas imágenes y deseo con todo mi corazón que no se repitan. Solo pido que el agua vuelva a su cauce cuanto antes porque con esta sinrazón vamos a la deriva.

Soy Policía Nacional, con toda mi familia en Lleida y me siento orgulloso de ser catalán y español»