Conor McGregor enloquece y prepara un lío monumental en la previa del UFC 223

Conor McGregor ha terminado de perder el norte. De hecho, ha organizado el mayor lío que se recuerda en la UFC, la mayor compañía de artes marciales mixtas del mundo. El luchador irlandés había sido despojado del cinturón del peso ligero, que se ponía en juego este sábado entre Max Holloway y Khabib Nurmagomedov. Es este último, el ruso, el que había criticado públicamente a McGregor por no querer enfrentarlo. Además, había tenido días antes un enfrentamiento con Artem Lobov, compañero de equipo y amigo íntimo del irlandés.

A modo de venganza particular, McGregor intentó irrumpir en la conferencia de prensa previa al UFC 223 acompañado de su séquito de radicales para tratar de agredir y «poner las cosas en su sitio» con Khabib. Como no logró su objetivo, fue en busca del autobús donde debían abandonar los luchadores de UFC el lugar donde se había organizado la rueda de prensa. Allí, el irlandés enloqueció y la emprendió contra el vehículo. Fuera de sus cabales, buscó todo tipo de objetos para estamparlos contra el autobús donde se presume que iba Khabib.

Aunque lejos de hacerle daño al ruso, lo único que ha logrado es herir a otros deportistas. Concretamente a Michael Chiesa, quien recibió cortes en la cara producto del estallido de las lunas. Y también a Rose Namajunas, quien entró en pánico, aunque finalmente podrá luchar por defender el título del peso paja femenino. Como McGregor logró huir del lugar, la Policía de Nueva York ha lanzado una orden de busca y captura sobre el irlandés, que tendrá que remediar todo el daño causado.

Las reacciones no se han hecho esperar. El primero en salir a la palestra ha sido Dana White, presidente de UFC, que confirmó la orden de arrestro contra McGregor. «La policía lo está buscando en estos momentos. Su avión no puede despegar. No puede dejar New York con esa orden en su contra», apuntó. «Pueden imaginarse que va a ser demandado y que esto ha sido realmente un muy mal movimiento para su carrera», comentó en conversación con el periodista Brett Okamoto. «En este momento no quiero nada con McGregor. ¿Harías un negocio con él? Creo que todos estamos disgustados. Si no te cae bien Khabib, ¡pelea con Khabib! Pero traes a 30 malditos fanáticos y hacer lo que hiciste. No sé si está drogado o cuál es su problema», finalizó White.