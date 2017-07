Esta noche se va a celebrar en el Hipódromo de La Zarzuela, la segunda jornada de carreras de caballos nocturnas de la temporada de verano, con cinco emocionantes pruebas, desde las 22:15 horas. Se podrá disfrutar de «Las Noches del Hipódromo», con el mejor y más completo plan para las calurosas noches de Madrid, con una amplísima oferta de ocio compuesta por música en directo de la mano del grupo Darwin, gastronomía variada y de calidad, food trucks, cócteles y mucho más.

La primera carrera de la noche será el Premio Coloso, sobre 2.400 metros y cinco potros de tres años en la salida. La favorita es Sweet Sue, después de la gran impresión que causó en su reciente y victorioso debut. Sus máximos enemigos serán Raveonak y Lunch. La incógnita es Ascanio con una sola salida y podría ser la sorpresa.

Le seguirá el Premio El Platanito, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, reservada para amazonas y gentlemen, con siete participantes y 1.900 metros de recorrido. Kurdo es el máximo favorito de la noche, está en forma, es ganador en fibra y destaca por valores. Para las colocaciones está más difícil. Deberían pelearlas Polasturm, Lince y Jartum. La sorpresa podría ser Tiebas.

La tercera carrera es el Premio Revista Recta Final, un hándicap 2ª parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, con 1.700 metros de distancia a recorrer. Once son los participantes de los que destacan como favoritos, Paniside, que la está rondando, Ed Star, que está en forma y viene de ganar en sus dos últimas salidas, Asturia, siempre en la llegada. No se puede olvidar a Balio, con hermanos ganadores en arena, podría sorprender.

En cuarto lugar, se va a disputar el Premio One To Two, soporte de la Lototurf, un hándicap 1ª parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también con 1.700 metros de recorrido. Doce serán los aspirantes a la victoria. Sobresale como favorito Ebeon, tal como ganó la semana pasada, será complicado pararle. Satine Rouge, Ribahui, y Rischiatutto, se lo pondrán difícil. Joaquina que está bajísima en el hándicap podría dar «el golpe».

Y la quinta y última prueba de la noche va a corresponder al Premio Bambuco, para potros y potrancas de 3 años, no ganadores de 2 carreras, sobre la distancia de 1.200 metros y con siete aspirantes en pista. Bear Essentials, Vale, Neptunes Secret y Tilo, se disputarán el triunfo y las colocaciones.

Además, ya se puede disfrutar en la parte alta de la tribuna central, de un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrecerá personalidad, espectáculo y calidad. Se denominará Palcos & Terraza Vip, y albergará 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo, podrán disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

ABC PRONOSTICA:

1ª CARRERA: (4) SWEET SUE - (3) RAVEONAK - (1) LUNCH

2ª CARRERA: (2) KURDO - (3) POLASTURM - (4) LINCE

3ª CARRERA: (2) PANISIDE - (5) ED STAR - (8) ASTURIA

4ª CARRERA: (10) EBEON - (3) SATIN ROUGE - (12) RIBAHUI

5ª CARRERA: (1) BEAR ESSENTIALS - (3) VALE - (5) NEPTUNE SECRET