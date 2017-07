Esta noche se va a celebrar en el Hipódromo de La Zarzuela, la cuarta y penúltima jornada de carreras de caballos nocturnas de la temporada de verano, con cinco emocionantes pruebas, desde las 22:15 horas.

Se podrá disfrutar de «Las Noches del Hipódromo», con el mejor y más completo plan para las calurosas noches de Madrid, con una amplísima oferta de ocio compuesta por música en directo de la mano del grupo Darwin, gastronomía variada y de calidad, food trucks, cócteles y mucho más.

La primera carrera de la noche será el Premio Cría Nacional Okawango, (financiado por MAPAMA) un sprint de 1.100 metros reservado a caballos y yeguas de 3 años en adelante, nacidos y criados en España. Cinco ejemplares desde el poste de salida, siendo Mind The Gap y Mordan los claros favoritos. Se prevé un bonito duelo entre los dos. Para la tercera plaza, la batalla debería ser entre Dikta del Prado y Tremendista.

Le seguirá el Premio Melody Singer, otro sprint, en este caso de 1.200 metros, para potros y potrancas de 3 años, no ganadores. Ocho participantes de los que destacan como favoritos Bear Essentials, Neptunes Secret y Novela. Entre los tres se disputarán la primera victoria en su historial y deberían formar el trío más claro de la noche.

La tercera carrera es el Premio Revista El Jockey, un hándicap 2ª parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, con 1.700 metros de distancia a recorrer. Once son los candidatos a la victoria. Carrera abierta a la sorpresa, en la que destacan las opciones de Millenium Falcon, Peruvian Queen y Ouranys, pudiendo formar el trío de la prueba, aunque no se puede olvidar a Balio y My Lady Marie que van cogiendo forma.

En cuarto lugar, se va a disputar el Premio Juan Vicente Chavarrías, soporte de la Lototurf, un hándicap 1ª parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre 1.700 metros de recorrido. Doce serán los aspirantes al triunfo. Ebeon es el candidato a batir, después de sus dos victorias seguidas en las nocturnas. Todos intentarán evitar que repita. Esta vez lo va a tener más complicado al estar ya muy sujeto en el hándicap. Sus mayores rivales son Buscavidas y Satin Rouge. Hay que contar también con Speedrider, Ibai y Mungamis que lo pondrán muy difícil. La sorpresa Gastón Mix y Kuboki.

Y la quinta y última prueba de la noche, va a corresponder al Tote, para potros y potrancas de 3 años, no ganadores. Con 8 ejemplares se dará la salida desde el poste de los 1.800 metros. Raveonak, con sus dos segundos puestos en sus últimas salidas, destaca como favorito. Flira, Forbaibor y Quick Artist, intentarán ponérselo difícil. La sorpresa, Nice to Meet You.

Además, recordamos que ya se puede disfrutar en la parte alta de la tribuna central, de un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrecerá personalidad, espectáculo y calidad. Se denominará Palcos & Terraza Vip, y albergará 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo, podrán disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

ABC PRONOSTICA:

1ª CARRERA: (3) MIN THE GAP - (2) MORDAN - (1) TREMENDISTA

2ª CARRERA: (6) NOVELA - (2) NEPTUNES SECRET - (1) BEAR ESSENTIALS

3ª CARRERA: (11) PERUVIAN QUEEN - (2) OURANYS - (7) MILLENNIUM FALCON

4ª CARRERA: (9) EBEON - (8) MUNGAMIS - (7) SPEEDRIDER

5ª CARRERA: (5) RAVEONAK - (7) QUICK ARTIST - (6) FILIRA