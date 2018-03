Alpinismo Carlos Soria, a por la cumbre maldita El alpinista inicia a los 79 años su enésima expedición al Dhaulagiri, uno de los dos «ochomiles» que aún se le resisten

A simple vista, el cuerpo de Carlos Soria (Ávila, 1939) parece frágil, pero basta un apretón de manos para darse cuenta de todo lo contrario. Bajo esa apariencia quebradiza emerge un deportista de élite que no entiende de edad y cuyo reto de ascender los 14 ochomiles sigue vivo a pesar de las dificultades para encontrar patrocinador en los últimos meses. De hecho, la mano amiga de Ifema y el Ayuntamiento de Madrid no apareció hasta última hora, cuando Soria y sus inseparables Sito Carcavilla y Luis Miguel López Soriano ya tenían prácticamente las maletas hechas para atacar la cumbre del Dhaulagiri. «No ha habido incertidumbre porque yo tenía claro que iba a ir igual con o sin apoyo. Está claro que es mucho mejor poder afrontar esta ascensión de la mano de Ifema, con una expedición en condiciones», explica a ABC el alpinista, apenas unas horas antes de tomar un vuelo rumbo a Nepal.

Allí se enfrentará a la séptima montaña más alta del mundo. Cumbre que se le ha atragantado en los últimos dos años y que confía en hollar dentro de unas semanas. «Conocer, la conocemos muy bien ya. El año pasado estuvimos muy cerca de llegar a la cumbre –se quedaron a apenas cien metros–, pero no pudo ser. Un problema con la niebla nos lo impidió, pero esta vez lo vamos a lograr», señala optimista. Porque Carlos es así. Un tipo feliz, que disfruta con lo que hace. Sin dobleces. Sin cara oculta. «Cuando estoy en la montaña, lo único que me preocupa es hacer las cosas bien, sin arriesgar más de lo necesario, y contando siempre la verdad. La montaña está ahí para disfrutar de ella. No me gusta esa imagen tétrica que algunos dan del alpinismo», señala.

Será su noveno asalto al Dhaulagiri, aunque no por eso afronta esta expedición con ansiedad. «Vamos con la misma tranquilidad de siempre, sin pensar en lo que ocurrió otros años. La idea es pasar unos cuantos días aclimatándonos en altura en el valle del Khumbu para trasladarnos luego al campo base del Dhaulagiri y esperar al buen tiempo para atacar la cima. Sin ansiedad ninguna, sino con ilusión», afirma con determinación. Después de una vida dedicada al alpinismo, el reto de completar la ascensión a los 14 «ochomiles»de la Tierra se ha convertido en uno de los motores de su vida. Soria vive entregado al deporte en su casa de Moralzarzal, rodeado de montañas. En ellas entrena cada día. Rutina que no frena con el mal tiempo del invierno. «Estoy mejor que nunca. La rodilla mala me duele menos que otras veces, y la ‘menos mala’ está muy bien», bromea, mientras pasa de puntillas por las penurias que ha tenido que pasar para preparar la expedición por la falta de fondos. «Este año he podido ir menos al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, que es un lugar estupendo para mí, porque me viene muy bien dormir en altura», explica.

A por un 2018 mágico

Aunque el primer reto de Soria es el Dhaulagiri, su idea es poder culminar con éxito esa ascensión para ir en otoño a por su último «ochomil». «Si todo sale bien, iremos al Shisha Pangma este mismo año. Si no, pues en 2019 o cuando haga falta», señala con la seguridad de quien tiene claras las cosas. Para ese último reto, el alpinista aún no sabe si contará con el apoyo de Ifema, ya que el acuerdo con la empresa es, en principio, solamente para esta expedición al Dhaulagiri.

«Sé que el dinero es muy difícil de conseguir y, además, yo no sé pedir. Me gusta la gente que me dice rápido que no me puede ayudar. La prefiero a otros que te dicen que se lo tienen que pensar y luego, cuando los llamas, no cogen el teléfono». Decepciones que no han derribado su sueño de pisar las 14 cimas más altas de la Tierra.