Hipódromo de la Zarzuela «Día de los campeones» en el Hipódromo de la Zarzuela Este domingo, «Parsifal» y «Tuvalu» tendrán la revancha en el Memorial Duque de Toledo, la jornada más esperada del año

Javier Fernández-Cuesta

21/10/2017 08:49h Actualizado: 21/10/2017 08:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mañana domingo 22 de octubre, «Día de los Campeones», es la jornada más esperada de la temporada de otoño en el Hipódromo de La Zarzuela, con la celebración del Gran Premio Memorial Duque de Toledo, el Gran Criterium y el Premio Ruban. Con un programa de siete carreras, se repartirá un total de 190.400 euros en premios y comenzará como siempre, a las 11.30 horas de la mañana. En este día tan especial la entrada de adulto tendrá un precio de 10 euros y gratuita a los menores de 18 años. El resto de domingos (hasta el 3 de diciembre) continuará a 5 euros.

La máxima atención deportiva estará puesta en la quinta carrera con el Gran Premio Memorial Duque de Toledo, sobre 2.400 m., donde se darán cita los mejores nueve purasangres del momento, para luchar por los 68.000 euros que se repartirán entre los cuatro primeros clasificados, 40.000 euros para el ganador. Parte como favorito Tuvalu, como fácil ganador de la preparatoria de esta carrera hace tres semanas, y también del Gran Premio de Madrid (Listed). Parsifal buscará aquí la revancha del Gran Premio de Madrid, donde fue segundo, no corre desde entonces y aquel día pudo ganar. Promete ser un duelo de altura. Los visitantes Glade y Galikeo, que han sido reenganchados, seguro que darán mucho juego a esta edición que se presume espectacular; y no debemos olvidar a Zascandil, ganador de la preparatoria de los tres años que podría sorprender a los «viejos».

También serán protagonistas los potrillos de dos años de la segunda carrera en el Premio Gran Criterium, con 45.900 euros de bolsa, 27.000 euros para el ganador, en el que cinco aspirantes recorrerán 1.200 m. Ategorrieta y Aúpa llegan en un gran momento de forma y se reparten los pronósticos como posibles ganadores, aunque Tredos ya ganador y también en forma, dará mucha guerra. Norwin y Falco Delavilliere completarán el lote.

El Premio Land Rover – Movilcar (ex Ruban), se disputará en sexto lugar. Será otra de las pruebas más interesantes del día, un sprint de 1.200 metros línea recta. Seis de los mejores especialistas se vuelven a citar en esta super emocionante carrera con 18.000 euros de premio para el vencedor. Destacan Igollo de Camargo y Presidency, estuvieron muy cerca de ganar el último día, y ahora van en mejores condiciones. Nunca se puede olvidar a Totxo, que aunque corre todo, tiene un corazón enorme y siempre está ahí. También hay que contar con Antonella, lo hace muy bien en estos metrajes. Carrera para no perdérsela.

Se abrirá la mañana con el Premio Mauricio Delcher Poulies dentro del programa Made In Spain, y sobre 1.500 metros. Saldrán a pista diez potros y potrancas de dos años debutantes. Txirimiri, Algaida y None Nobler figuran entre los favoritos.

En tercer lugar, se disputará el Premio Hipódromo de la Castellana, hándicap dividido segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante sobre la distancia de 1.500 metros. Doce aspirantes al triunfo. Singatoba, Fable of Arachne, Beatriz y Joa quina son los favoritos.

En cuarto lugar, se correrá el Premio Vichisky, soporte de la lototurf, hándicap dividido primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante sobre la distancia de 1.500 metros. Doce candidatos a la victoria Destacan como favoritos Laffan, Bank Guarantee, Ragazzo y Orri. La sorpresa puede venir de Speedrider, ya ganador en la temporada.

Terminará esta jornada tan esperada por todos, con el Premio Barilone, reservado a los ejemplares de tres años nacidos y criados en España, sobre 1.600 metros de recorrido. De los seis aspirantes destaca sobre todos, Doctor Oscar, se encuentra muy en forma y subiendo de valor en cada salida. Debería ser el ganador. Para las colocaciones, sobresalen Forbaibor y Just one Look.

Otro de los grandes alicientes para este día serán los botes con los que contarán algunas de las apuestas sencillas: 1.000 euros en el ganador de la primera; 1.000 euros para el trío de la tercera; y otros 1.000 euros en la Pick 4, en la que se deben acertar los ganadores de la segunda, tercera, cuarta y quinta carrera.

Además, los espectadores que lo deseen podrán fotografiarse junto a las leyendas del «Día de los Campeones», los jockeys Vaclav Janacek, Borja Fayos y José Luis Martínez, gracias a unos tótems gigantes con las fotografías de la campaña publicitaria de esta jornada especial situados en la terraza entre la tribuna Sur y la tribuna Central.

Se podrá seguir disfrutando del «Planazo del Domingo» en el Hipódromo de La Zarzuela, perfecto para toda la familia, donde la diversión y el espectáculo están asegurados. En el Jardín Sur encontraremos los mejores arroces de temporada, food trucks, nuestro exquisito rincón de parrillada de carne, y aperitivos variados, acompañados de música en directo; y en el Jardín Norte, la cafetería Huella Restaurant Lounge & Events, y actividades infantiles gratuitas, como castillos hinchables y ponys. Recordamos que en la parte alta de la tribuna central, se ha acondicionado un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrecerá personalidad, espectáculo y calidad. Se denominará Palcos & Terraza Vip, y albergará 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo, podrán disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

ABC PRONOSTICA:

1ª carrera: (5) Txirimiri - (6) Algaida - (3) None Nobler

2ª carrera: (5) Ategorrieta - (4) Tredos - (1) Aupa

3ª carrera: (4) Joaquina - (3) Fable of Arachne - (1) Beatriz

4ª carrera: (1) Laffan - (5) Orri - (4) Ragazzo

5ª carrera: (3) Parsifal - (5) Tuvalu - (8) Zascandil

6ª carrera: (1) Igollo de Camargo - (2) Presidency - (6) Antonella

7ª carrera: (1) Doctor Oscar - (4) Forbaibor - (2) Just One Look