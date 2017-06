El campeón del mundo que tiene que pagar por competir

Atenas, tierra de Dioses, acoge desde ayer miércoles 31 de mayo y hasta el próximo 3 de junio el Campeonato del Mundo de Deportes de Contacto organizado por la ISKA (International Sport Karate & Kickboxing Association) y en el que competirán los mejores luchadores del planeta. Referentes que buscarán la gloria en un torneo internacional que cuenta con muchas y variadas disciplinas, que van desde el Kickboxing al Full Contact, pasando por otros estilos como el Muay Thai o el K-1 y de los que saldrán los próximos reyes de las artes marciales.

De entre todos los luchadores de élite que buscarán tocar el cielo en Grecia, hay 18 españoles: los seleccionados por la Unión Nacional de Deportes de Contacto, la UND, para representar al país ibérico en el Mundial. Todos ellos luchadores de primer nivel, pero hay uno que destaca por encima del resto: el madrileño Alex Pintor.

A sus 23 años, el peleador, afincado en Alcorcón, se ha confirmado como uno de los mejores luchadores del país. Viaja al Mundial buscando reeditar su participación del pasado año en el campeonato, entonces celebrado en la ciudad alemana de Stuttgart y en el que se proclamó campeón del mundo en la modalidad de K-1 en los 73 kilos de peso. Aunque en esta ocasión buscará algo más complicado todavía, pues luchará por el título en dos modalidades: K-1 y Kickboxing, ambas en la categoría de 75 kilos.

Sin embargo, el mayor rival de Pintor en la capital griega no estará sobre el ring, sino en su bolsillo. Las subvenciones y ayudas destinadas a los deportes de contacto en España brillan por su ausencia, y el deportista, como todos sus compañeros de selección, ha tenido que desembolsar una cantidad importante de dinero para poder participar. «Desde la UND nos dijeron que no había dinero suficiente y que si queríamos competir, tendríamos que pagar una parte del viaje», explica a ABC con resignación. «Nosotros vamos a representar a nuestro país y no tendríamos que gastarnos esa cantidad. El dinero no debería ser una preocupación en este sentido y sin embargo, lo es», añade.

Las instituciones les dan la espalda

De momento, el luchador ha tenido que pagar prácticamente la mitad del viaje, aunque asegura que desde la UND se han comprometido a devolverles «algo». Lamenta que no haya una mayor implicación por parte de Federaciones, Ayuntamientos y otros organismos. «Al final, competimos porque tenemos mucha ilusión en lo que hacemos, pero esto no tendría que ser así. Es muy complicado lidiar con ello», asegura.

Pintor solo suma una derrota en las 65 peleas de su trayectoria. Fue en el Campeonato del Mundo WAKO de 2014, que se celebró en Bilbao, en octavos de final ante el serbio Aleksandr Topic. Cuenta en su palmarés con tres campeonatos de España: dos de Kickboxing (en 2012 en La Coruña y en 2014 en Navarra) y uno de K-1 (en 2016 en Madrid), además del título mundial conquistado el pasado año en Stuttgart en K-1. Viaja a Atenas con las ideas muy claras: defender su título. «Los últimos meses he estado trabajando mucho, entrenando muy duro, siguiendo estrictamente mi dieta y viajo dispuesto a todo», señala a ABC en las horas previas a embarcarse hacia la capital griega. «Según se va acercando la hora, estoy un poco nervioso, pero tengo muchas ganas de ir allí y pelear», reseña el campeón.

Pese a ello, Pintor reconoce la frustración de tener que costearse su viaje. «Dedico muchas horas al día a entrenar. Soy profesional y me sacrifico muchísimo por mi deporte. Pero en cambio, tengo que pagar por poder competir», lamenta, al tiempo que incide en una realidad tan cierta como triste. «Para hacerse la foto luego con el cinturón de campeón, está todo el mundo. Pero para lo verdaderamente importante, para lo que es realmente necesario, no es así».

Por falta de medios, Pintor no podrá contar en Atenas con el apoyo de su entrenador y mánager, Ricardo González, que no estará en Grecia. Sin embargo, en la expedición española sí que figuran dos de sus principales socios sobre el cuadrilátero: Alberto González, que el año pasado también conquistó el oro y que competirá en K-1, en 71 kilos; y Juanma F. Rivera, que se estrena en el campeonato compitiendo también en 71 kilos, pero en Kickboxing. Los dos entrenan con Pintor en el Gimnasio GEA de Alcorcón, que aporta casi el 20% de los integrantes de la selección española. Señal inequívoca de lo bien que se vienen haciendo las cosas en este centro deportivo del sur de Madrid.

Alberto González, de hecho, fue el pasado año el mejor aliado de Pintor sobre el ring de Stuttgart. Ambos tocaron la gloria y regresaron a Alcorcón con el cinturón de campeones bajo el brazo. Porque esa es el arma más importante cuando las instituciones te dan la espalda: luchar, creer y persistir, por todos aquellos que no lo hacen, cueste lo que cueste. Y en eso, Alex Pintor tiene un máster y sueña con volver a demostrarlo en Atenas.