La caída en llamas de un dirigible sacude el US Open

Más allá de los resultados deportivos, que dejan al estadounidense Ricky Fowler como líder del torneo y a Sergio García a cinco golpes, la primera jornada del US Open de golf quedó marcada por el accidente de un dirigible que volaba sobre la zona del campo de Erin Hills, en Wisconsin.

La aeronave cayó a tierra envuelta en llamas. El piloto, único herido por el accidente, no tuivo tiempo de saltar en paracaídas, pero afortunadamente pudo escapar antes de que las llamas hiciesen estallar los tanques de gas propano, ya en tierra. Según las autoridades locales, sufre importantes quemaduras en la espalda, pero su vida no corre peligro.

Un portavoz de la compañía 'AirSign', propietaria del dirigible, reconoció que desconoce las causas del accidente, pero señaló que se produjo poco después de que la aeronave, con publicidad de la 'PenFed Credit Union' de la empresa del vicepresidente Robin Pence, repostara.

La oficina del Sheriff de la zona explicó que «el dirigible publicitario estuvo en el aire varias horas antes del incidente y hemos estado en contacto con las autoridades correspondientes para determinar que estuviera operando de forma legal a la altitud apropiada».

Tanto los jugadores como los espectadores del segundo 'Major' de la temporada de golf pudieron contemplar con enorme angustia la caída del globo en directo.

Just got to the #USOpen and the blimp caught fire and crashed. People parachuted out. pic.twitter.com/1lDi3VkXCu