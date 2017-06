Brooks Koepka conquista su primer grande en el US Open

La actual edición del torneo más duro del mundo, el Open USA, no está respondiendo en absoluto a esa definición. Entre las lluvias nocturnas que han ablandado el campo y la extrema generosidad en cuanto a la anchura de las calles, en esta edición de Wisconsin se ha visto un torneo totalmente diferente, con unos resultados bajos que ponían en peligro las históricas marcas ganadoras de Rory McIlroy (-16) y Tiger Woods (-12) en Congressional y Pebble Beach.

La sorpresa que se vivió en Erin Hills no vino solo por el resultado, sino por el propio vencedor en si, Brooks Koepka. Este bombardero de Florida es un jugador atípico en su país, ya que al contrario de lo que suele ser habitual entre sus compatriotas, optó por iniciar su carrera profesional fuera de sus fronteras. Ni corto ni perezoso, Koepka decidió jugar en Europa y apostó por el Challenge Tour, la segunda división continental, donde logró tres triunfos (dos de ellos en España) y ascendió a la primera liga, donde también ganó. Con otra victoria en Asia, ya se asentó en el PGA Tour (venció en Phoenix) y el año pasado fue el mejor americano en la Ryder Cup de su debut.

Por eso, desde que se colocó en la parte alta de la tabla, merced a su gran potencia, tenía mucho a su favor para lograr su primer «major». Su última vuelta de 67 golpes igualó el registro más bajo del torneo y le catapultó a la gloria.

Los españoles, flojos

Después de tres vueltas y pocas opciones, aún quedaba la ilusión de que los españoles tuvieran una última ronda espectacular que les metiera entre los diez primeros de la tabla. Sin embargo, no fue así. Los «greens» de Erin Hills no se mostraron generosos con ellos y no pudieron ganar al campo. Con dos «birdies» y dos «bogeys», Sergio García (-4) no pudo completar la remontada, mientras que Rafa Cabrera, que firmó su peor tarjeta de la semana (+2) tampoco pudo mejorar.

