El Open Británico es un torneo marcado por la tradición. No solo es el más antiguo de todos los que se celebran (la edición de este año es la 146, pues dejó de jugarse durante las guerras mundiales), sino que en todo lo que le atañe se respira la historia del golf.

Una de las costumbres que permanecen es la de permitir a los antiguos ganadores tomar parte en la competición, estén o no en buen momento en los distintos rankings clasificatorios. Con el tiempo han ido endureciéndose las normas (antes tenían derecho de por vida y ahora hasta los 60 años, aunque podrían ir más allá si consiguen un top-10 en la última década), pero sigue siendo una delicia ver a las leyendas moverse por estos links.

A diferencia de otro tipo de torneos, en los que sin potencia y juventud es imposible destacar, en estos recorridos costeros los veteranos se manejan con gran habilidad y soltura. De hecho, en los útimos tiempos tuvieron opciones de triunfo Greg Norman en Royal Birkdale y a Tom Watson en Turnberry, con 53 y 59 años respectivamente. Lo que ocurre es que cada vez van quedando menos representantes de esas generaciones y las caras se van modernizando.

Este año Mark O'Meara, el ganador aquí en Southport en 1998, ha dicho adiós al torneo. Y de una manera brillante. A pesar del temporal que sufrió ayer, como el resto de jugadores, firmó una tarjeta de par y se fue a lo grande. El año anterior, en Royal Troon, fue su compatriota Mark Calcavecchia el que abandonó, mientras que en St. Andrews en 2015 fueron las leyendas Watson y Nick Faldo las que se despidieron.

Si se analizan los datos de los cinco últimos años descubrimos que la cantidad de exganadores participantes se mantiene estable en el diez por ciento del plantel (17 del 2013 al 2015, 15 hace doce meses y 16 en esta ocasión). Sin embargo, mientras que en la fecha más alejada de Muirfield fueron doce los doctorados que jugaron el torneo completo (Tiger Woods, Justin Leonard, Darren Clarke, Paul Lawrie, Ernie Els, Stewart Cink, Padraig Harrington, O'Meara, Watson, David Duval, Faldo y Louis Oosthuizen), en esta ocasión sólo cuatro siguen en acción el fin de semana (Henrik Stenson, Els, Zach Johnson y Rory McIlroy). Como se ve, todos de ellos en forma competitiva y sin acercarse aún a la categoría senior.

Las víctimas del Open, no obstante, no son únicamente los más veteranos. Es cierto que gente como O'Meara, David Duval, Tod Hamilton, Sandy Lyle, Darren Clarke o Tom Lehman viene casi de vacaciones, pero otros como Stewart Cink, Paul Lawrie o John Daly se mantienen bien en sus circuitos. Por no hablar de las decepciones de otros que incluso podrían haber aspirado al máximo, como Harrington, Oosthuizen o el propio Phil Mickelson).

Con unas condiciones tan infernales como las de este año, el British no perdona a nadie. A la vista de los golfistas que mandan en esta edición (Jordan Spieth, Brooks Koepka o McIlroy) podría pensarse en un cambio generacional hacia los veinteañeros. Pero los expertos como Ian Poulter, Matt Kuchar o Bubba Watson también tienen todavía mucho que decir.