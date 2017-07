El combate del siglo sigue generando polémica. Mcgregor es un gran luchador pero no es un boxeador, mientras que Mayweather, por su parte, es de los mejores de la historia. Casi nadie confía demasiado en el campeón ligero de UFC. Sin embargo, ante los muchos comentarios de gente indignada debido a la aparente desigualdad entre los dos púgiles se ha levantado uno sobradamente autorizado que prefiere darle un voto de confianza al irlandés.

Se trata de Paulie Malignaggi, exboxeador reconocido y sparring de Mcgregor, que no dudó en lanzarle un mensaje al favorito en las apuestas advirtiéndole que no se confíe: «Yo diría que (Mcgregor) es un golpeador por encima de la media. No es un golpeador débil, si te golpea lo sentirás». De esa forma, se presume que al menos los primeros asaltos del combate estarán marcados por la lucha entre el ataque demoledor del aspirante contra la afamada defensa del campeón invicto.

Estas palabras contrastan con las pronunciadas recientemente por Mike Tyson, que se mostró convencido de que Mayweather «asesinará a Mcgregor» en el cuadrilátero.