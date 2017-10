Louis Adolphe, un peso welter británico de 25 años, fue descalificado este sábado durante su pelea con su compatriota Nathan McIntosh por lanzar un puñetazo cuando el árbitro había detenido momentáneamente la pelea en el primer asalto.

Apenas quedaban unos segundos para que terminara el primer round en el combate disputado en el estadio de Wembley cuando el árbitro detuvo el combate para separar a los contendientes. Fue en ese momento, con su rival desprotegido, cuando Adolphe lanzó un derechazo que impactó en el menton de McIntosh noqueándole al instante.

RT WBSuperSeries: Louis Adolphe earns a DQ for KO'ing Nathan McIntosh after the ref says "break" 💥 #GrovesCox 🏆 … pic.twitter.com/qx1Hg8JTCv