El púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez ya tiene en su haber el cuarto cinturón de campeón mundial tras ganar por nocáut en el noveno asalto al británico Liam Smith, que expuso su cetro de monarca del peso mediano junior (súperwelter), versión Organización Mundial de Boxeo (OMB). Pero el triunfo, merecido e indiscutible de "Canelo" Álvarez, lo consiguió ante un rival con muy poco poder en sus golpes e inferior al nuevo campeón del mundo, que, sin embargo, declaró ser el "mejor boxeador del mundo" al concluir la pelea, programada a 12 asaltos, se celebró en el AT&T Stadium, de Arlington (Texas), el estadio de los Cowboys de Dallas, equipo que milita en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Ante una entrada histórica de 51.240 espectadores, pero muy lejos de los anunciados 70.000 como posibles por parte de los organizadores de la pelea, el espectáculo boxístico que dieron ambos púgiles fue muy pobre en cuanto a técnica y lo único que imperó fueron los golpes, que colocó con mayor poder el nuevo campeón, y la valentía del derrotado. "Canelo" Álvarez, que salía 7,5 a 1 favorito en la pelea, colocó en el noveno asalto un potente gancho de izquierda al hígado de Smith que se retorció de dolor sobre la lona del cuadrilátero, donde ya había caído anteriormente otras dos veces, en el séptimo y octavo, respectivamente, también por golpes colocados en las partes blandas del cuerpo del excampeón del mundo.

El poder de los golpes del nuevo campeón de 26 años fue el arma que le dio la victoria, que lo deja con marca de 48-1-1, 34 triunfos por la vía rápida, y se convierte en el primer púgil mexicano que consigue un título mundial en el peso mediano junior o súperwelter. Cuando acabó la pelea las cartulinas de los jueces daban ganador a "Canelo" Álvarez en todos los asaltos menos en uno, el segundo, que se lo dieron al púgil inglés, que mostró valentía, pero careció de poder en su golpes para hacerle daño al nuevo campeón mundial, que cumplió con los pronósticos de principio a fin del duelo.

La derrota dejó a Smith con la primera en su carrera profesional (23-1-1, 13 ganados por nocáut) y también nunca antes había caído a la lona como profesional. El duelo entre "Canelo" Álvarez y Smith se dio ante la negativa del púgil mexicano de enfrentarse al campeón invicto kazako en el peso mediano Gennady Golovkin, que tiene marca de 36-0 y 33 triunfos por la vía del nocáut. La pelea entre ambos era la que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) exigía a "Canelo" Álvarez, pero no quiso aceptarla y decidió renunciar al título para volver a bajar de peso.

"No le tengo miedo a nadie. Nací para esto y estoy listo para enfrentarme a cualquier rival", declaró "Canelo" Álvarez al concluir la pelea frente a Smith. "Sé que no le gusta a muchos que a mis 26 años tenga cuatro títulos mundiales, pero soy el mejor". Sin embargo, la sombra del rechazo a la pelea obligatoria con Golovkin lo persigue, al igual que a su promotor Oscar De La Hoya, que considera que "no es el momento" de que ambos se enfrenten porque el deporte del boxeo necesita recuperarse de la frustración sufrida con el duelo entre el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Floy Mayweather Jr.

"El único que puede levantar el entusiasmo de nuevo dentro del boxeo es 'Canelo' y por eso debe hacer varias peleas más antes de enfrentarse a Golovkin", argumentó De La Hoya. Pero no piensan igual los buenos aficionados al boxeo que consideran todo lo contrario, que para superar otro "engaño" histórico y monumental, de los muchos que se han dado dentro de un deporte siempre puesto en la mira de la "desconfianza", lo mejor es que de verdad se enfrenten los mejores en cada pelea cuando hay un título mundial en juego.

Si el duelo de "Canelo" Álvarez con Smith ya fue desigual, el que se puede dar el próximo diciembre entre el nuevo campeón súperwelter y el estadounidense Willie Monroe Jr., máximo aspirante, que esta noche ganó la pelea eliminatoria por decisión unánime a su compatriota Gabriel Rosado, tendría menos sentido desde el apartado deportivo. Pero eso es lo que los promotores de ambos púgiles ya han anunciado y sobre la pelea que esperan trabajar de cara antes que concluya el presente año