Bolt cava él mismo la tumba de un amigo fallecido

Usain Bolt, campeón olímpico y plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, aparece en un vídeo colgado hoy por el Team Jamaica cavando la tumba de su amigo Germaine Mason, fallecido el 20 de abril pasado en un accidente de moto.

Con camiseta negra sin mangas y pantalón vaquero, Bolt aparece en las imágenes cavando la tumba en la parroquia jamaicana de Portland y a continuación en fotos junto al desaparecido atleta.

😞Usain Bolt digs grave for friend Germaine Mason in Portland earlier today. Germaine was killed April 20 in motorcycle accident 🇯🇲🙏🏾 📸 E. S pic.twitter.com/5aqUNHtVPX