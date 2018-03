GOLF - ANA Inspiration Beatriz Recari (-6) arranca segunda en California La golfista navarra realizó «el mejor golf de su vida» en Mission Hills y aspira a su primer grande

MIGUEL ÁNGEL BARBERO

Palm Springs (Estados Unidos) Actualizado: 30/03/2018 13:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quien avisa no es traidor. Beatriz Recari dijo la víspera del primer major del año que se sentía favorita al triunfo y, después de la primera jornada, ha demostrado que no iba de farol. La pamplonica, de hecho, marchó como líder durante buena parte de la jornada y no fue hasta el último partido cuando se vio relegada a la segunda plaza: la sueca Pernila Lindberg firmó entonces su sépitmo birdie sin fallo y eso la llevó a la primera plaza en solitario (-7).

De cualquier forma, el hecho de ser primera o segunda no deja de ser anecdótico a estas alturas del torneo. Lo importante es la sensación de solidez que mostró la española a lo largo de todo el día, con buenas salidas, mejores tiros a green y una gran eficacia en el pateo. Todo ello llevó a considerar su juego como «el mejor que he realizado en mi vida. Me siento muy consistente, con confianza y con ganas de lograr grandes cosas», como puede ser añadir un grande a los tres torneos que ya acumula en sus nueve años de profesional en el LPGA Tour. «Más que entrar a analizar los detalles de la vuelta, me quedo con la sensación general de eficacia que he tenido. Estoy muy contenta y espero poder seguir así en las rondas que quedan», remarcó.

Esta actuación de Recari tiene el mérito añadido de haberse realizado en un recorrido emblemático del Circuito, el de Mission Hills en pleno desierto de California, que acoge por 46ª vez consecutiva este torneo. Se trata del periodo más largo seguido en una misma sede, algo solo superado por Augusta National con el Masters. «Creo que he sacado partido de mi experiencia en este campo, pues sabía dónde atacar y dónde ser conservadora; en suma, ha sido el día perfecto», reconoció la navarra con una gran sonrisa.

Aunque lejos en la tabla, Azahara Muñoz también acabó bajo par (-1), después de sortear todo tipo de vicisitudes en su camino. Sin embargo, Carlota Ciganda (+2) se chocó de frente con una mala jornada con el palo corto (tripateó en tres ocasiones) y tendrá que remar mucho para pasar el corte. De resto de favoritas, Jessica Korda (-5) y Cristie Kerr, Lexi Thompson y Chella Choi (-4) también acechan a Lindberg.