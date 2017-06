El Barcelona se juega el pase a la final de la Champions ante el Vardar Skopje macedonio

El Barcelona afronta este sábado la semifinal de la Champions League en la Final Four de Colonia. Tras ganar la Liga Asobal, la Copa Asobal y la Supercopa de España, los de Xavi Pascual quieren sumar el décimo título continental de la sección de balonmano azulgrana. El primer obstáculo será el RK Vardar Skopje (18:00 horas, Esports 3, Lanxess Arena de Colonia), potente equipo macedonio entrenado por el español Raúl González.

Será la sexta Final Four del técnico culé en los últimos ocho años, que ganó las de 2011 y 2015, se quedó a las puertas en 2010 y 2013 y no pasó de semifinales en 2014. «Todas las veces que hemos ido a la Final Four siempre nos han dado como favoritos. Lo más importante es el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta Colonia. Sé que mi equipo se dejará todo lo que tiene en el campo y eso sí que me da confianza», explicaba Pascual. El técnico azulgrana sabe que tendrá enfrente un hueso duro de roer: «Es un equipazo, con jugadores que han jugado Final Four, con experiencia, con un entrenador, Raúl González, que tiene jugadores doblando posiciones y puede utilizar cualquier sistema. La semifinal del sábado debe considerarse ya una final».

La experiencia en este tipo de finales a cuatro es un grado y Pascual está curtido en mil batallas. Por ello hay que escucharle cuando da las claves del partido: «Pienso que en la Final a Cuatro son los porteros los que decantan el titulo, pero se les debe ayudar en defensa. Una Final a Cuatro es como intentar resumir una temporada en 24 horas y eso es algo que se debe relativizar. Independientemente de lo que pase, estoy orgulloso de mi equipo. Podemos ganar a cualquier rival de Europa pero también nos puede ganar a nosotros».

El Vardar será un obstáculo muy grande. Con Raúl González en el banquillo, cuenta con los internacionales españoles Joan Cañellas, Jorge Maqueda, Arpad Sterbik y Alex Dujshebaev. Es el actual campeón de la SEHA League y el Barcelona deberá demostrar que se ha sabido rehacer a pesar de ser un equipo en construcción. Los macedonios llevan una Champions casi perfecta: Fueron los líderes del grupo II de la fase de liga y en cuartos de final le ganaron los dos partidos al Flensburg, con solvencia. Tiene una portería muy bien cubierta, una defensa dura y unos extremos que salen muy bien al contraataque. Además, juegan muy bien en ataque.

«Se apostó por hacer un equipo de Final Four, hemos ido creciendo y hemos hecho muy buena temporada, con victorias importantes sobre grandes equipos tanto en la Champions como en la Liga SEHA. La gente está muy ilusionada», asegura González.

La otra semifinal medirá al gran favorito, el potente PSG contra el Veszprem húngaro (15:15 horas). El Veszprem cuenta con los españoles Chema Rodríguez y Cristian Ugalde, además de los conocidos Laszlo Nagy, Momir Ilic o Aron Palmarsson. Por su parte el París Saint Germain cuenta en sus filas con Nikola Karabatic, Thierry Omeyer, Daniel Narcise o Mikkel Hansen. La final se disputará el domingo a las 18:00 horas.