Dan Bailey: «El CrossFit permite a una abuela de 80 años competir contra un profesional»

Del 2 al 4 de junio se celebran en La Caja Mágica de Madrid los Meridian Crossfit Regionals, antesala de los Reebok Crossfit Games 2017, competición mundial que busca al hombre y a la mujer más en forma del planeta. Es el segundo año consecutivo que esta fase previa clasificatoria se celebra en la capital del país, dando muestra del crecimiento imparable de esta disciplina deportiva, que ya cuenta con más de 350 «boxes» en los que 50.000 «crossfiteros» disfrutan cada día poniéndose en forma. Con motivo de esta celebración, Dan Bailey y Julie Foucher, dos de los atletas mas icónicos de este deporte, han pasado por la capital para participar en la difusión del CrossFit y explicar en profundidad en qué consiste eso de «#BeMoreHuman» (#SerMásHumano).

El CrossFit es un deporte que nutre su base de la gimnasia, la halterofilia y el atletismo. Estas tres disciplinas clásicas se vertebran con un ingrediente clave: la alta intensidad. Frente a las típicas modalidades de clases colectivas de gimnasio, los entrenadores son los encargados de que no haya cabida para el aburrimiento. Cada «WOD» («work of the day», la rutina del día) es diferente: la variedad de ejercicios y la forma de llevarlos a cabo siempre varía. Así, un día tocará luchar contra el reloj para realizar una serie en el menor tiempo posible, y otro tendremos que medir cuántas repeticiones máximas somos capaces de hacer en un tiempo ya determinado. Algunos «WODs» estarán destinados a un trabajo más cardiovascular (la llamada «resistencia»), y otros a conseguir más fuerza y/o volumen muscular pero, sea cual sea el objetivo y el método, el entrenamiento potenciará tu velocidad, coordinación, resistencia, equilibrio, agilidad, precisión... Con una amplísima variedad de ejercicios, el «crossfitero» trabaja todos y cada uno de los músculos de su cuerpo en sesiones que no suelen sobrepasar la hora de duración.

El CrossFit está considerado casi como una variedad de entrenamiento militar, con la peculiaridad de ser accesible a cualquier persona que quiera practicarlo, y este es uno de sus puntos fuertes. Bailey lo ejemplifica: «Puedes poner a competir a un atleta profesional a competir contra una abuela de 80 años. Ambos harán esencialmente el mismo tipo de entrenamiento, aunque escalado: puede que los movimientos o el peso que utilicen uno y otra cambie, pero los dos pueden realizar la misma sesión y terminarla al mismo tiempo. Y eso lo hace muy divertido». «No se necesita una preparación física previa para iniciarse en el CrossFit. Sólo ser consciente de empezar desde cero e ir mejorando de forma gradual», puntualiza la atleta estadounidense.

Si hay algo en lo que coinciden todos los atletas que practican CrossFit es en la importancia de la comunidad. A pesar de no ser considerado un deporte de equipo al uso, la dureza de los entrenamientos se convierte en el mejor engrudo para mantener unidos a los «crossfiteros». Todos sostienen que ser capaz de hacer la última repetición de un ejercicio no depende de la propia fuerza muscular, sino de los compañeros que te animan a ello. Una de las máximas imprescindibles del CrossFit, además de la puntualidad (una vez iniciada la sesión, los «crossfiteros» más tardones deben pagar cada minuto de retraso con «burpees»), es el apoyo entre compañeros. El entrenamiento no termina hasta que no termina el último.

«Para alguien que no lo conoce, la mejor manera de descubrir lo especial de la comunidad del CrossFit es experimentarlo en primera persona», asegura Dan. «Poder compartir día a día con tus compañeros, tanto momentos de éxito como momentos difíciles, genera vínculos muy fuertes». «Lo especial de la comunidad hace que el CrossFit pasa de ser una mera práctica deportiva a convertirse en un estilo de vida», explica Julie Foucher, atleta profesional y licenciada en Medicina, «y los compañeros de 'box' se acaban convirtiendo en parte de tu familia».