La proyección del campeón de Europa 2016 de 5.000 metros de atletismo se va a quebrar sin remedio después de su detención el pasado octubre. La Agencia Antidopaje (denominada oficialmente como Agencia para la prevención de la salud en el deporte) ha enviado una propuesta de sanción a Ilias Fifa de cuatro años por posesión de sustancias dopantes. Según consta en el informe policial, se encontraron en el domicilio del deportista español de origen marroquí viales de Eprex (Epo), Actovegin (el plasma de ternera que eleva el oxígeno en la sangre), anabolizantes de fabricación casera, hormonas de crecimiento, TB-500 (un péptido mágico inyectable que incrementa la masa muscular y reduce el dolor), cajas de TAD-600 (un blanqueador de la piel que se utiliza como enmascarante) y Ferlixit (Ferrogluconato sódico indicado para las anemias).

Las alegaciones de Ilias Fifa exponen que solo había un producto prohibido, el Actovegin, y que era para consumo del hermano del atleta, Munir, porque «es practicante de culturismo en un gimnasio». El resto de medicamentos, según la defensa del atleta, eran «suplementos vitamínicos». A Ayoub Mokhtar, campeón de España de 3.000 metros en pista cubierta en 2016, le ha llegado la misma propuesta de sanción.

Hay dos procedimientos en marcha en el caso de Ilias Fifa: el administrativo, que dirige la Agencia Antidopaje, y el penal, que lleva el Juzgado número 4 de Mataró. Por la vía administrativa se expone el fondista a esta sanción, recogida en el vigente Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La posesión de medicamentos prohibidos, sin el respaldo de una receta médica, está considerada como un positivo, aunque el implicado no lo use. Por vía penal, es diferente. La ley antidopaje española no castiga la posesión, sino el tráfico. Y Fifa fue detenido por la Policía Nacional como presunto cabecilla de una red de distribución ilícita de productos ilegales en España. Por tráfico, sin embargo, ningún deportista puede recibir una multa administrativa en nuestro país.

La Agencia Antidopaje propone una sanción de cuatro años a Fifa, y el actual campeón de Europa de 5.000 metros tiene difícil librarse de ella. En su escrito de alegaciones, que presentó hace dos semanas, mantiene que en el piso del atleta solo había «una ampolla de Actovegin» que pertenecía a su hermano, Munir Fifa, practicante de culturismo en un gimnasio, y que el resto de productos requisados son solo «suplementos vitamínicos». Las cajas de Epo encontradas estaban, según el escrito de defensa, «vacías».

Registro policial

Durante el registro del domicilio, que se practicó el pasado 25 de octubre en torno a la medianoche, la Policía halló a cuatro personas en el interior: Ilias Fifa, su hermano Munir, el preparador Mostafa Benslimane y un cuarto individuo, paisano de los hermanos Fifa y originario del mismo pueblo que ambos en Marruecos. La defensa del atleta argumenta que Benslimane, a quien la Policía señala como persona clave en la red de distribución de dopantes, se encontraba en la casa porque el día anterior había sufrido un cólico nefrítico y tuvo que ser atendido en un hospital de Badalona. Según las alegaciones, el preparador se quedó a dormir en la casa de Ilias Fifa porque éste se lo ofreció para que no se tuviese que desplazar a su domicilio en Mataró.

Munir Fifa, el hermano culturista, fue detenido el mes pasado y prestó declaración en dependencias policiales sobre el origen de los medicamentos prohibidos que los agentes del orden requisaron y que según habría dicho el día del registro eran suyos. También ha acudido a declarar, a voluntad propia, el entrenador «oficial» de Ilias Fifa, Rafael Caro. Según la defensa del atleta, no hay ninguna prueba del tráfico de sustancias dopantes, sino que se trata de «elucubraciones» y «suposiciones», y tampoco existe una «organización criminal».