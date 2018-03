Artes Marciales Mixtas (MMA) Daniel Toledo, el cocodrilo nocturno que muerde de día El luchador malagueño, que compagina su trabajo en el mundo de la noche con los entrenamientos al máximo nivel, trata de hacerse un nombre en ACB, una de las mejores competiciones de artes marciales mixtas

@alvarogcol

Vivir de los deportes de contacto en España sigue siendo una tarea pendiente. Se cuentan por cientos los luchadores que no pueden dedicar todas las horas a su carrera profesional. Daniel Toledo (Málaga, 1985) no es una excepción. El malagueño, que empezó su aventura deportiva con cinco años a través del taekwondo, lleva muchos años compaginando su trabajo como miembro de seguridad en el mundo de la noche con los entrenamientos de alto nivel en las artes marciales mixtas (MMA). Pero eso no le ha impedido aterrizar en la elite de esta disciplina. El próximo 7 de abril volverá a subirse a la jaula de ACB, una compañía rusa que es considerada la tercera mejor del mundo solo por detrás de UFC y Bellator, en su edición 84 en Bratislava.

A Daniel le puso el apodo de «Jacaré» un entrenador que tuvo de capoeira. «Es un cocodrilo de Amazonas y me lo puso porque era alto, largo, agresivo y tenía los dientes retorcidos», explica en conversación ABC el luchador malagueño. Un cocodrilo nocturno que muerde día. En cada entrenamiento. «Entrenar, trabajar y entrenar», es su filosofía de vida, pese a la dificultad que entraña ser un deportista de alto nivel y no gozar del descanso necesario para que el cuerpo siga su cauce en el proceso de recuperación. «Lo compagino muy mal. Como llevo muchos años lo sobrellevo. Intento dormir lo máximo posible aunque sean cuatro o cinco horas y luego entreno a muerte e intento descansar lo que puedo. Voy sobre la marcha. Me gustaría no trabajar de noche para que el entrenamiento fuese al 100% y llegar a tope a las luchas, pero ahora mismo las MMA no dan para pagar muchas facturas».

Para llegar a esta complicada liga rusa, Jacaré ha contado con un apoyo de lujo: Luke Barnatt, un exluchador de UFC que se afincó hace tres años en Málaga. «Le contrataron a él en ACB, y me echó un cable y me ofreció a la liga rusa y luego yo me hice mi sitio, pero por medio de él. Le enseñó mis vídeos a los promotores y me dieron la oportunidad y tuve suerte y gané y desde entonces les gusté», relata. Llegar a la UFC es el sueño de todo peleador, pero es algo que al malagueño no le obsesiona. «Luke siempre me dice que la oportunidad llega. Que no me preocupe por meter la cabeza en UFC, que es difícil que UFC llegue a España y por lo tanto lo tenemos más complicado que otros países. Pero que no me preocupe que si tiene que llegar la oportunidad que llegará». Mientras, sigue centrado en lo que está a su alcance, es decir, el entrenamiento para tumbar a su próximo oponente, Attila Vegh. «Es un rival muy duro. Es zurdo, que es lo que más me preocupa, pero estamos trabajando sobre ello. Es excampeón de Bellator del peso pesado. Todas las luchas son difíciles, y esta lo es, pero no es imposible».

La UFC, todavía lejos: «Si a la gente le cuesta pagar 20 euros imagínate 80 o 100 por una entrada. UFC va a llegar, pero por desgracia tardará en llegar»

Así, Jacaré trata de repartir su preparación de la manera más equitativa posible y sin alejarse de su tierra, pues el trabajo apremia. «Hago el "training camp" en Málaga y algunos sitios de cerca: Marbella, Torremolinos... Aquí tengo muchos luchadores que me pueden echar una mano en la parte de pie. Y luego con el jiu-jitsu, grappling hay alguna persona que también puede ayudarme. De vez en cuando viene alguna visita», desgrana. Pese a que a estos niveles se trabaja cualquier faceta, el malagueño prefiere la lucha de pie y es uno de sus puntos fuertes. Reconoce que no es tan fácil triunfar en un país donde «no se mueven tanto las artes marciales». «Es cierto que aquí estamos un poco amarrados porque no hay tantas salidas. Sin padrino es difícil llegar a los sitios, es muy importante tener padrino, las cosas como son. Pero se puede llegar. Mira el ejemplo de Dani Barez, actual campeón de BAMMA. Y otros luchadores que están ahí como Enrique «Wasabi» o Juanma Suárez...», explica.

De hecho, el luchador malagueño cree que las MMA viven un buen momento en nuestro país. «Cada vez están mejor. En mi gimnasio en particular hay una cantera de chavales muy buena, que van a entrenar todos los días y los voy viendo como avanzan y van a haber buenos luchadores además de los que ya hay», sostiene. En cuanto a la idea de que UFC aterrice en España parece que todavía es algo lejano. «Aquí nadie paga 100 euros por una entrada. Si a la gente le cuesta pagar 20 euros imagínate 80 o 100 por una entrada. UFC va a llegar, pero por desgracia tardará en llegar», se lamenta. Uno de los motivos por los que sería una apuesta muy arriesgada por parte de la compañía estadounidense es que todavía es un deporte minoritario, en parte por su desconocimiento y por las miradas negativas que lo consideran violento. «Si ven el boxeo que es uno de los deportes más antiguos como algo agresivo, puedo entender que las MMA lo vean como algo agresivo. En todos los deportes hay agresividad, en el hockey hielo se dan muchos palos, y no hay normas para eso. Las MMA tienen sus normas, sus árbitros, los luchadores se saludan antes y después e incluso se van de fiesta juntos. Hay un código de respeto que existe en los deportes de contacto y que no está en otros deportes y eso no lo llega a entender todo el mundo». El «cocodrilo» finaliza su charla con ABC. Se hace de noche. Es hora de volver al trabajo.