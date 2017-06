Antonio de la Rosa comienza su nuevo reto en España

El aventurero español Antonio de la Rosa vuelve a surcar los mares con su tabla y su remo para realizar su nuevo reto la «Vuelta a la península ibérica en paddle-surf». El deportista salió ayer por la mañana de Fuenterrabía (Guipúzcoa) a las 11.00 horas con la intención de recorrer con esta disciplina deportiva todas las costas de España y Portugal este verano.

La intención inicial del español es completar el reto en Portbou (Gerona), después de navegar los 3.500 kilómetros de costas en 88 etapas durante los próximos tres meses. Pretende remar en cada etapa 40 kilómetros, pero los vientos y la climatología serán determinantes para cumplir el programa inicial planificado por el aventurero.

Durante el primer mes, Antonio de la Rosa realizará el reto en completa autonomía, por lo que utilizará su tabla de paddle-surf hinchable convencional. Tiene las mismas características que la tabla que ya utilizó en su expedición «Madrid-Lisboa en paddle-surf» en 2015. Es muy polivalente y estable lo que le permite poder desplazar todo el material que necesita.

Recuperado de la congelación de tres de sus dedos del pie como consecuencia de su participación en Lapland Extreme Challenge en Laponia, el aventurero español ha declarado: «Estoy muy contento. Tras varias expediciones fuera de España, este nuevo reto me permite más fácilmente compartirlo con la gente y con mis amigos. Estaré en las costas de la península durante todo el verano. Me encantaría que el reto sirviera para animar a iniciarse en esta completa disciplina y me acompañaran en trayectos del recorrido».

Antonio de la Rosa es un conocido aventurero español que se ha enfrentado a diversos desafíos anteriormente. En 2014, se convirtió en el ganador de la prueba francesa de cruce del Océano Atlántico a remo y en solitario Rames Guyane. Ese mismo año, recorrió con esquís de fondo los 1.700 km del recorrido de la prueba Iditarod en Alaska. En 2015, unió en paddle-surf por el río Tajo-Madrid con Lisboa; y en 2016, recorrió parte de la costa de Groenlandia con esta misma disciplina deportiva. El último reto fue su participación en la competición Lapland Extreme Challenge.