Andrés Iniesta ya tiene su hoyo de golf

En el mundo del deporte es habitual que las estrellas vean perpetuado su nombre en todo tipo de instalaciones: estadios (Alfredo DiStefano, Alfonso Pérez), pabellones (Fernando Martín), circuitos (Enzo y Dino Ferrari, Nelson Piquet), curvas (Ángel Nieto, Fangio) o, incluso, hospitales (Arnold Palmer, Jack Nicklaus) y aeropuertos (George Best, Seve Ballesteros). Lo que no es tan habitual es que una figura de una actividad quede anclada a la posterirdad en una disciplina que no es la suya.

Andrés Iniesta es todo un campeón del mundo de fútbol, pero con escasa relación con el golf. Sin embargo, su condición de albaceteño universal le ha hecho estar siempre muy pendiente de los acontecimientos deportivos de su tierra y ha mantenido una vinculación a distancia con el único campo existente: Las Pinaíllas. Este dinámico club es un oasis en la planicie manchega y allí Severiano Ballesteros diseñó uno de sus mejores recorridos. En estos años el centrocampista ha colaborado calladamente en distintos torneos benéficos donando productos futbolísticos y de su bodega, pero su apretado calendario no le había permitido conocer más a fondo este juego hasta ahora. Por eso, y por la labor de embajador del deporte español y como castellano-manchego universal, decidieron inmortalizar su legado en una placa muy significativa.

Aprovechando las vacaciones, los responsables de Las Pinaíllas y de la Peña Barcelonista de Fuentealbilla organizaron un acto de reconocimiento que de inmediato fue bien recibido por el jugador: dedicarle el hoyo 6 en alusión a su número con la selección española y por ser el que luciera al conseguir el hito del gol del mundial de Sudáfrica 2010. Este agujero es el más complicado del campo y a la vez uno de los más bonitos. Andrés Iniesta destapó la placa conmemorativa y, aparte de agradecer el detalle, indicó que «espero poder utilizar esta salida en un futuro», dejando la puerta abierta a una posible iniciación en el deporte del golf una vez que concluya su carrera profesional.