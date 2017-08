Las alucinaciones de Simone Biles en el dentista

Además de ser una atleta extraordinaria, la tetracampeona olímpica de gimnasia artística Simone Biles ha demostrado tener un gran sentido del humor y muy poca vergüenza para compartir a través de la red social Twitter un vídeo de su última visita al dentista.

En el vídeo, grabado por su acompañante, la deportista estadounidense aparece sentada mientras sufre los efectos de la anestesia que, entre otras cosas, le hizo alucinar hasta el punto de que se creía al volante de un vehículo, mientras cantaba y tocaba el claxon...

uhm here it is, I honestly have no words! 😂 Enjoy!!!!! Hope it makes you laugh!!!! pic.twitter.com/DP5QsC7C7C