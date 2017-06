«Almorox» impone su ley en el Gran Premio Claudio Carudel

En una tarde con tiempo desapacible y lluvia, este domingo se ha celebrado la penúltima jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela Como prueba estelar, y en quinto lugar del programa, se ha disputado el Gran Premio Claudio Carudel, en el que se retaron los mejores purasangres del momento para recorrer la milla más prestigiosa del calendario madrileño. Esta vez «Almorox» no quiso ninguna sorpresa, fue muy bien colocado durante todo el recorrido, controlando en todo momento a sus rivales. En la recta final, cambiando de ritmo se fue a ganar con autoridad, se quedó muy cerca de batir el récord de la distancia. Segundo llegó «Calvin», que tardó en entrar en acción en los metros decisivos para luego rematar con fuerza y llegar solo a tres cuartos de cuerpo del ganador. Tercero, mejorando mucho anteriores salidas, entró «Noray». Defraudó «Arab Poet», que llegó penúltimo. La nota triste la puso la lesión de «Rompeolas».

Comenzó la tarde con el Premio Pentágona, reservado a potrancas de dos años, sobre la distancia de 1.100 metros línea recta. Solo fueron cuatro las participantes y se impuso la debutante y favorita «Lady Great», gustando mucho. Segunda fue «Omaha Star» y tercera «Niagara».

En segundo lugar, se corrió el Premio number One, para potros y potrancas de tres años no ganadores, sobre la distancia de 1.600 metros. Once ejemplares desde el poste de salida. «Gibralwar», el único debutante, se impuso de forma brillante causando muy buena sensación. La pelea estuvo en las colocaciones, segunda llegó «Novela», que la está rondando, un cuarto de cuerpo detrás llegó «Amoët», que por un cuello estuvo delante de Maria Brava.

La tercera carrera, el Premio Premio Abe de Fuego, para potros y potrancas de tres años en adelante, con el campo más numeroso, 15 ejemplares que recorrieron 2.100 metros. Carrera ganada por «Mikro Polemistis», que remató con fuerza por el centro de la pista, pasando a «Francescoli» pocos metros antes de la meta. Tercero llegó «Ouranys», rematando de finales. La gemela se pagó 208,40 euros por euro apostado y el trío 2.446,30 euros.

En cuarto lugar, se corrió el Premio Takala, reservado para caballos y yeguas de tres años en adelante, con once candidatos desde el poste de los 2.100 metros. Ganó el favorito «Shesspirr» cumpliendo el pronóstico y siendo más fuerte en los metros finales. Segundo llegó «Mr. Axel», que hizo la típica carrera de espera presentando su ataque desde la cola del pelotón para llegar a tres cuartos de cuerpo del vencedor. Pasó tercero por meta «Loup Boutin».

Para cerrar la jornada y en sexto lugar, se corrió el Premio Dual Sea, para caballos yeguas de tres años en adelante y sobre la distancia de 1.800 metros. Con ocho candidatos se dio la salida y desde la apertura de cajones «Wild Ranger» tomó decidido el mando, llegando en cabeza a la recta final, aguantando con solvencia el ataque de «Canella», pasando delante por ¾ de cuerpo. Tercero lejos a más de cinco cuerpos llegó «Cautious Optimism».

Los ganadores

1ª CARRERA: «LADY GREAT» – R.C. MONTENEGRO – ANA IMAZ – RANA KHADDAM

2ª CARRERA: «GIBRALWAR» – BORJA FAYOS – JOSE LUIS MAROTO – SALVADOR MARQUEZ

3ª CARRERA: «MIKRO POLEMISTIS» – A. FIORI – M. AUGELLI – BOLAK

4ª CARRERA: «SHESSPIRR» – VACLAV JANACEK – ALBERTO CARRASCO – ODISEA

5ª CARRERA: «ALMOROX» – J. AUGÉ – C. FERLAND – ANTONIO CARO

6ª CARRERA: «WILD RANGER» – FRANCISCO JIMENEZ – B. RAMA – JIMENA