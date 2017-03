Adel Mechaal, oro en 3.000 metros «y orgulloso de España»

El español de origen marroquí Adel Mechaal se ha proclamado campeón de Europa en pista cubierta en la distancia de 3.000 metros, logrado así el primer oro de la delegación española en los Europeos de Belgrado. Mechaal está compitiendo gracias a una resolución cautelar del TAS, ya que la agencia antidopaje le había suspendido por quince meses por no presentarse a tres controles antidopaje.

Un año después de proclamarse subcampeón de Europa de 5.000 al aire libre, Adel Mechaal relegó al olvido sus problemas con las autoridades antidopaje al conquistar la medalla de oro de 3.000 metros en pista cubierta en una carrera magistral que situó octavo a Carlos Mayo.

Mechaal, que se declaró «orgulloso de vestir la camiseta de España», venció con un tiempo de 8:00.60, seguido del noruego Henrik Ingebrigtsen (8:00.93) y del alemán Richard Ringer (8:01.01), en tanto que Mayo acreditó 8:06.15.

Se trata de la quinta medalla para el atletismo español en 3.000 metros en unos Europeos en pista cubierta.

«Es el premio a esta lucha constante de estos meses que me ha hecho muy fuerte. Ha sido el premio al trabajo y estoy muy orgulloso. Ha habido un momento en que me he visto encerrado, como un león acorralado, me podía haber caído, pero como me veía fuerte he esperado para cambiar muy fuerte en el 200», explicó Mechaal.

A Mechaal le interesaba una carrera rápida y limpia porque se encontraba fuerte, pero el primer mil discurrió a ritmo lento (2:50.68), el paso de la carrera femenina, unos minutos antes.

Tiraba el italiano de origen magrebí Marouan Razine, hasta que los turcos Kaya (Ali y Aras) tomaron la cabeza en el segundo km. Mechaal, que se vio a cola del grupo, tuvo que abrirse para llegar al segundo puesto. El segundo mil lo cubrió el alemán Ringer en cabeza en 5:34.25.

Mechaal tomó la cuerda al toque de campana y tiró a muerte. Por un momento parecía que Ingebrigsten, un "killer" en campeonatos de Europa, iba a dar buena cuenta del español, pero Mechaal aún guardaba un cambio más en sus piernas, redobló su ataque y voló hasta la meta.

El discípulo de Antonio Serrano, que estaba suspendido por la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) por tres controles fallidos, competía en Belgrado en virtud de la cautelar que le concedió el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

«No sabía si podría competir aquí hasta hace 20 días, cuando llegó la cautelar. Tengo que dar las gracias a España por dejarme demostrar mi talento y por acoger a mi familia. Quiero decir que me siento muy orgullos de vestir esta camiseta y de devolverle a España lo que ha hecho por mí», declaró el nuevo campeón.