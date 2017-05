La edición 101 de las 500 Millas de Indianápolis, carrera en la que ha debutado Fernando Alonso, ha tenido que ser detenida en la vuelta cincuenta por un espectacular accidente entre los coches de Jay Howard y Scott Dixon. El peor parado en el incidente ha sido el neozelandés Dixon, que ha despegado del suelo varios metros con su vehículo y ha terminado estrellándose contra un muro cuando el piloto español lideraba la prueba.

[Sigue en directo las 500 Millas de Indianápolis]

Dixon, que partía desde la primera plaza, no pudo evitar el choque con Howard, que se le cruzó en la pista tras impactar contra el muro, y el golpe hizo que su coche volara por los aires y fuera a parar directamente contra el muro interior. Afortunadamente, el piloto neozelandés ha salido por su propio pie de su monoplaza, pero el juez ha sacado la bandera roja y la carrera ha tenido que ser interrumpida para reparar ese muro y limpiar la pista.

REPLAY: @scottdixon9 checked, cleared, and released after this turn 1 incident during the #Indy500 at @IMS. #INDYCARpic.twitter.com/gaD950M27F