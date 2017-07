El Top 3 del Open Británico

El circuito europeo de golf ha seleccionado en una lista los mejores golpes del recién terminado Open Británico, tercer grande de la temporada, que concluyó con la victoria del estadounidense Jordan Spieth.

Precisamente, el número dos mundial es el elegido para encabezar el ránking con su golpe de salida en el hoyo 14 en el último día de competición. Spieth dejó la bola a menos de un metro para asegurarse un birdie casi definitivo.

Top 10 Shots from #TheOpen



1️⃣ @JordanSpieth's near-perfect response on the 14th hole on Sunday. pic.twitter.com/prTnI8Hnnu