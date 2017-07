Luz verde al espectáculo de Red Bull en Las Ventas (y otras cuestiones sobre las obras)

Los toros voladores de Red Bull X-Fighters se mantienen finalmente el próximo 7 de julio en Las Ventas. El informe desfavorable que no otorgaba licencia para celebrarlo fue recurrido y finalmente la famosa cita de motocross freestyle sigue adelante.

«El Red Bull X-Fighters tiene un formato similar al de un evento taurino, el espectáculo transcurre en el coso y el público disfruta sentado desde la grada, punto que ha sido decisivo para que las Autoridades concedan la licencia. Ante las nuevas exigencias en materia de seguridad y a pesar de que durante los 15 años en los que se ha celebrado este evento no se ha producido ni una sola incidencia, la organización ha decidido reducir el aforo en un 20% e incrementar el dispositivo de seguridad con más de 230 efectivos entre acomodadores y seguridad privada. Teniendo en cuenta que el Red Bull X-Fighters recreará este año el ambiente de los Sanfermines en Madrid, será el último evento no taurino que acoja la plaza antes de su remodelación», ha indicado la promotora en una nota de prensa. En el cartel, tres riders españoles: Dany Torres, Maikel Melero y el debutante Chris Meyer.

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que el objetivo fundamental es que las obras que se llevarán a cabo «no interfieran en la temporada taurina». El propósito es comenzar en octubre, tras la Feria de Otoño, «y acelerar al máximo para poder desarrollar la siguiente temporada». ¿Cómo se puede hablar de fases y plazos si aún no hay un proyecto en firme? «Se sabe de las adaptaciones que hay que hacer, una especie de anteproyecto. También hay que hacer un estudio de la estructura de la plaza para ver cómo va a soportar los nuevos tendidos y hay que tener en cuenta que es un Bien de Interés Cultural, por lo que lo debe aprobar Patrimonio». Subrayan también que la Monumental «no tiene problemas de estructura», sino que la adaptación «es en materia de seguridad, como la ampliacón de pasillos, hacer más confortables los asientos y ensancharlos, poner quitamiedos en andanadas y gradas como en los estadios de fútbol o en el Palacio de los Deportes... Es adaptar».

Hablamos del punto del pliego en el que se hablaba ya de obras de mejora. «No tiene nada que ver. Se decía que la empresa podía tener más puntos mejorando los corrales y los bajos del tendido 2, además de mediante un plan de seguridad. De más obras no había nada. ¿Por qué se decide ahora? Porque el ayuntamiento ha cambiado el criterio, el año pasado daba todas las licencias sin problemas y este hubo uno desfavorable para los eventos no taurinos. En el caso de los taurinos, están vigentes todos los planes de emergencia, que se solicitan una vez al año, no existe ningún problema».

Trasladamos la pregunta de parte del público: ¿es distinto el espectador de toros al de otro tipo de evento? «Hay que tener en cuenta que en espectáculos tipo concierto los espectadores ocupan también el rued...» Respecto a si se celebrarán los anunciados, de momento nada se sabe, a la espera de conocer si se concederán las licencias.

En cuánto a qué se han destinado los millones de euros por canon de los últimos años, que deberían repercutir en beneficio de la Fiesta y la plaza, señalan: «La ampliación del Museo, las obras en las salas, la biblioteca Cossio, las subvenciones a peñas... Hemos reparado dos servicios, las trasseras de los burladeros, se han limpiado las cubiertas de las andanadas con goteras, el presupuesto destinado al Centro de Asuntos Taurinos [alrededor de un millón de euros]... Y ahora la Comunidad de Madrid se encargará de estas obras».

También se cuestionan profesionales y aficionados qué sucederá al reducirse el aforo de la Monumental, con la reubicación de los abonados, y al cambiar por tanto las condiciones de explotación al poder venderse menos localidades. ¿Sería necesario sacar la plaza a concurso de nuevo? «No, no. La Comunidad tiene firmado un contrato para cuatro años, si se modifica algo a lo largo de estos años, las dos partes se reúnen y negocian para adaptar las claúsulas y modificar posibles condiciones. Para ello tenemos reuniones con la empresa, que está cumpliendo toda su oferta».